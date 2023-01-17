قرقاش: الإمارات أكثر قوة ومنعة وأشد تصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات أكثر قوة ومنعة وأشد تصميما على مواصلة مسيرتها التنموية.

ونشر معاليه في حسابه الرسمي على "تويتر" بمناسبة مرور عام كامل على الهجوم الإرهابي الآثم على منشآت مدنية في دولة الإمارات قال فيها: (عام على الهجوم الإرهابي الآثم على منشآت مدنية في دولة الإمارات، والوطن أكثر قوة ومنعة وأشد تصميماً على مواصلة مسيرته التنموية، هم أرادوا زعزعة الثقة ببلادنا إلا أنها أقوى من أي تهديد إرهابي، شامخة بعزيمة قيادتها وشعبها وبقدراتها على حماية مكتسباتها وإنجازاتها ولحمتنا الوطنية. عام والإمارات أكثر جاذبية وحيوية ومركزاً إقليماً وعالمياً للأعمال، واقتصاد يتخطى النصف ترليون دولار، ومركز استقطاب عالمي للابتكار والاستثمار ومكاناً مفضلاً للشباب للعيش والعمل وتحقيق الطموحات، ومصدراً لإلهام الكثيرين الباحثين عن الأمن والأمان وفرص النمو والتطور والعيش الكريم. عام والإمارات أكثر تأثيراً وتلعب دوراً وازناً عبر سياستها المتزنة وشبكة علاقاتها الواسعة. رؤية قيادتنا للمستقبل طموحة ومستنيرة لتكريس مكانة الإمارات بلداً للأمان والأعمال وشريك للأشقاء والأصدقاء في بناء إقليم أكثر استقراراً وازدهاراً. عام مضى وما زادنا الإرهاب إلا قوة وعزاً).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز