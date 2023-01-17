صقر غباش: علاقات تاريخية راسخة بين الإمارات وعُمان

المصدر: أبوظبي- البيان

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عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، جرى خلالها التنسيق والتشاور لتوحيد الرؤى والمواقف حيال مختلف القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك المطروحة على أجندة الفعاليات البرلمانية الدولية، بما يواكب العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، التي تعدّ نموذجاً لعلاقات تاريخية راسخة.

وقال معالي صقر غباش: إن العلاقات الإماراتية- العمانية تشكل نموذجاً متميزاً للعلاقات بين دولتين شقيقتين، ترتبطان بأواصر تاريخية وعادات وتقاليد وخطط ومصير مشترك، قائم على الأهداف والمواقف، التي تحقق تكامل الرؤى بين البلدين، تتعزز وتقوى يوماً بعد آخر، بحكم روابط الدم والإرث والمصير والمصالح المشتركة والرؤى المتوافقة، التي تحرص قيادتا البلدين على توثيقها وترجمتها إلى واقع ملموس.

تعزيز

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس الشورى العماني، وجرى تبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا، وحشد الدعم والتأييد للقضايا ذات الأولوية، خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية، بما يخدم القضايا الخليجية والعربية والإسلامية. وفي بداية الجلسة رحب معالي صقر غباش بالشيخ خالد بن هلال المعولي، والوفد المرافق، في بلدهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن خالص الامتنان على قبول دعوة المجلس الوطني الاتحادي لهذه الزيارة، متمنياً لهم طيب الإقامة وعظيم الفائدة لنتائجها، التي تمثل رافداً معززاً للعلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

زيارة

وأشار معالي صقر غباش إلى الزيارة، التي قام بها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عمان الشقيقة ولقائه أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، وبما أثمرت عنه تلك الزيارة من نتائج مهمة، تؤكد متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والرغبة المشتركة في تطوير التعاون بينهما في جميع المجالات، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وأكد غباش أن مثل هذه الزيارات بين مجلسينا، من شأنها تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق.

تقدير

أعرب الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان الشقيقة باسمه وأعضاء المجلس عن جزيل الشكر والتقدير لمعالي صقر غباش على هذه الدعوة الكريمة لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالعلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي توطدت عبر عقود من الزمن، وتوجت برعاية كريمة من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مما أكسبها عمقاً، تجسد في اتفاق مواقف البلدين الشقيقين، إزاء العديد من قضايا المنطقة.

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