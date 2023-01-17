للعام الثالث على التوالي.. الإمارات الثانية عالمياً في ثقة الشعب بالحكومة

المصدر: دبي - سيد صالح

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احتفظت الإمارات للعام الثالث على التوالي بالمركز الثاني عالمياً في مستويات ثقة الشعوب بحكوماتها، وفقاً لنتائج «مؤشر إيدلمان للثقة 2023»، الصادر عن مؤسسة «إيدلمان» الأمريكية للدراسات والاستشارات.



وبلغت مستويات ثقة الشعب الإماراتي في حكومته هذا العام 86 %. وبلغ المتوسط العالمي لثقة الشعوب في حكوماتها هذا العام 51 %، وهو نفس المتوسط في إصدار العام الماضي من المؤشر.



رصد



ونالت الإمارات هذا العام المركز الثالث عالمياً في مؤشر «الثقة العامة»، وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن «مؤشر إيدلمان للثقة». ويعني مؤشر «الثقة العامة» ثقة عامة الشعب في المؤسسات الحكومية.

ويرصد هذا المؤشر الفرعي نسبة ثقة الشعوب في مختلف جوانب الحياة في الدولة بصفة إجمالية. وبلغت نسبة الثقة العامة لدى سكان الإمارات هذا العام 74 %. وكانت صدارة المؤشر من نصيب الصين التي بلغت نسبة الثقة العامة لدى شعبها 83 %، فيما جاءت إندونيسيا في المركز الثاني بـ 75 %.



الجدير بالذكر أن المتوسط العالمي لنسبة الثقة العامة لدى شعوب العالم لم يتغير عن العامين الماضيين، وهو 56 %.



واحتفظت الإمارات منذ العام الماضي بالمركز الرابع عالمياً في مستوى ثقة سكانها في الأعمال التجارية، واحتفظت أيضاً بنفس مستوى الثقة، وهو 78 %.



وحلّت الإمارات في المركز الرابع عالمياً على هذا المؤشر الفرعي، بعد الصين، التي بلغ مستوى شعبها في الأعمال التجارية 84 %، وإندونيسيا 83 %، والهند 80 %، على التوالي.



تفوق



وكانت الإمارات واحدة من 6 دول فقط على مستوى العالم شهدت تفوق نسبة سكانها في حكوماتهم على نسبة ثقتهم في الأعمال التجارية في 2023.



ونالت الإمارات المركز الرابع عالمياً أيضاً على مؤشر فرعي آخر، وهو التفاؤل الاقتصادي، حيث بلغ مستوى التفاؤل الاقتصادي لدى سكان الإمارات هذا العام 72 %. وجاءت كينيا، وإندونيسيا، والهند في المراكز من الأول إلى الثالث، على التوالي.



ثقة



وحلت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في نسبة ثقة السكان في المنظمات غير الحكومية، حيث بلغت النسبة هذا العام 70 %.



واحتفظت الدولة منذ العام الماضي بالمركز السادس عالمياً في نسبة ثقة السكان في الإعلام، والتي بلغت 62 %. وجاءت الإمارات في المركز السابع مكرر عالمياً في مستوى ثقة سكانها في أصحاب الأعمال، بالتساوي مع ماليزيا، حيث بلغت مستوى ثقة السكان في الأعمال التجارية لدى كل من البلدين هذا العام 80 %.



اهتمام



وأعرب 75 % من سكان الإمارات عن ثقتهم في العلامات التجارية المختلفة، وفي قدرتها على تعزيز نقاط الاتفاق بين أفراد المجتمع والتأكيد على الاهتمام بالصالح العام من أجل تعزيز النسيج الاجتماعي بالدولة. واشترك سكان كل من جنوب أفريقيا وماليزيا مع سكان الإمارات في نفس مستوى ثقتهم في العلامات التجارية.



مستويات



وفيما يخص مستويات ثقة سكان الإمارات في المنظمات الدولية، نالت الدولة المركز الخامس عالمياً في مستوى الثقة في «منظمة الصحة العالمية»، بنسبة بلغت 82 %. وجاءت الإمارات في المركز السادس عالمياً في مستوى ثقة السكان في الاتحاد الأوروبي، بـ 67 %. وجاءت الإمارات بالمركز السابع عالمياً في مستوى ثقة السكان في الأمم المتحدة، بـ 69 %.



صدارة



واحتفظت الإمارات للعام الثالث على التوالي بصدارتها لدول العالم في نسبة انتشار شبكة الإنترنت بين السكان، وفقاً للنتائج الواردة في المؤشر، علما بأن صدارة الإمارات هذا العام جاءت وللعام الثاني على التوالي، منفردة وبالعلامة الكاملة، إذ بلغت نسبة انتشار الإنترنت بكل من اللغتين العربية والإنجليزية بين سكان الإمارات هذا العام 100 %، وهي نفس نسبة الانتشار التي حققتها الدولة في إصدار العام الماضي.



الجدير بالذكر أن «مؤشر إيدلمان للثقة» يرصد بصفة سنوية مستويات ثقة الشعوب في الحكومات المركزية والمحلية، الإعلام، الشركات التجارية، المنظمات غير الحكومية، وغيرها من العوامل المؤثرة في سير الحياة اليومية للشعوب.



ويحمل إصدار هذا العام من المؤشر رقم 23 في سلسلة إصدارته، والتي بدأت منذ عام 2000. وتوصلت «إيدلمان» إلى النتائج الواردة في إصدار هذا العام من المؤشر بعد أن أجرت استبياناً على عينة من المشاركين قُوامُها 32000 شخص ينتمون إلى 28 دولة، أي بواقع 1150 شخصاً من كل دولة.

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