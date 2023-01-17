تسارع نمو سوق السندات الخضراء في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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كشف تقرير جديد لـ «بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)» أن إصدار صكوك الاستدانة الخضراء والمستدامة شهد نمواً متسارعاً في منطقة الشرق الأوسط، رغم النقص النسبي في تنظيم الأدوات المالية الخضراء. وأشار التقرير إلى أن إجمالي إصدار الديون المرتبطة بالاستدامة في المنطقة شهد زيادة بأكثر من أربع مرات خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020. وفي هذه المراحل المبكرة من التحول المناخي، هناك حاجة ماسة لرأس مال صبور وعالي المخاطر للاستثمار في القطاعات التي تعتمد في مساراتها لإزالة الكربون على التقنيات التي لا تزال في المراحل الأولى من التطوير، مثل الحديد والصلب والنقل البري الثقيل والشحن.

ونمت السندات الخضراء في المنطقة بـ 38 % في الفترة بين 2016 و2020، وفي عام 2020 وحده، ارتفع معدل إصدار السندات الخضراء من جانب حكومات الشرق الأوسط إلى 97 % مقارنة بـ 13 % فقط قبل أربع سنوات، وفقاً لتقرير بوسطن كونسلتينج جروب للاستدامة.

وقالت شيلي ترينش، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب ومشاركة في إعداد التقرير: «يتمتع القطاع المصرفي في الشرق الأوسط بفرصة الاستفادة بشكل كبير من تمويل مسار تحول صناعة النفط والغاز وغيرها من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية إلى اعتماد تقنيات أنظف وأكثر استدامة. ويمكن للجهات التنظيمية وواضعي السياسات مواجهة هذا التحدي من خلال تحديد أسعار الكربون التي تمثل بشكل مناسب تكلفة الغازات الدفيئة، وتتوافق مع مستويات الأسعار العالمية للكربون. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها أيضاً خلق حوافز مالية وحوافز أخرى لدعم جهود إزالة الكربون ووضع سياسات بيئية وصناعية تتماشى مع أهداف المناخ».

توصيات

وبالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه بنوك وصناديق التنمية في دعم الاستثمارات الخضراء، قدم تقرير «بوسطن كونسلتينج» ثلاث توصيات أساسية لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه:

1. توفير التمويل للمشاريع الخضراء غير القابلة للتمويل من جانب البنوك مع عائدات معدلة أقل مخاطر أو مخاطر استثمارية أعلى، مثل دعم عمليات البحث وتطوير التقنيات المبتكرة بما في ذلك تقنيات الطاقة المتجددة والتقاط الكربون وتخزينه.

2. تعزيز استثمارات رأس المال الخاص في المشاريع الخضراء من خلال تحسين عوائدها المعدلة حسب المخاطر باستخدام الأدوات المختلفة لتخفيف المخاطر.

3. تسخير الخبرات لتقديم الدعم والمشورة لواضعي السياسات والهيئات التنظيمية فيما يتعلق بالإصلاحات اللازمة لتوسيع نطاق تمويل مشاريع التصدي للتغير المناخي.

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