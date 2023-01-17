75 ألف مستفيد من مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي 2022

المصدر: دبي-البيان

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قال العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالوكالة: إن المبادرة حققت نسبة 96 % في مؤشر رضا أفراد المجتمع عن فعاليات وأنشطة المبادرة خلال العام 2022، واستفاد منها في ذات العام 74 ألفاً و946 شخصاً في مختلف البرامج الرياضية والمجتمعية والثقافية والدورات والأنشطة الأخرى.

وأكد العميد المنصوري أن المبادرة التي انطلقت بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واكبت بأهدافها توجهات الحكومة، للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية.

ترسيخ التطوع

بدورها، نوهت فاطمة بوحجير، منسقة المبادرة، أن «الروح الإيجابية»، رسخت من خلال أنشطتها وفعالياتها مفهوم التطوع الذي يحض عليه المجتمع الإماراتي، عبر فتحها باب المشاركة للتطوع أمام أفراد المجتمع، فبلغ عدد المتطوعين 1137 متطوعاً، نفذوا 17.033 ساعة تطوع في 61 مبادرة تطوعية، محققين وفراً مالياً بقيمة بلغت مليوناً و331 ألفاً و809 دراهم.

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