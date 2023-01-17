40 إنذاراً نهائياً لمركبات بيع الخضراوات على الطرق في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، متمثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، حملتها الأولى للعام 2023 على مستوى الإمارة، بكل مناطقها الداخلية والخارجية، لضبط المركبات المتجولة التي تقوم ببيع الخضراوات والفواكه على كتف الطريق، حيث تمت توعيتهم بالمرحلة الأولى بكلتا اللغتين العربية والأوردو، ومع ملاحظة تكرار مخالفتهم للتعليمات تم توجيه الإنذار النهائي لهم ومن ثم تحرير مخالفات بحقهم ومصادرة مركباتهم التي تشكل خطورة على صحة المجتمع وسلامة مرتادي الطرقات في الإمارة.

وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الحملة تستهدف التصدي لظاهرة بيع الخضراوات والفواكه على جانبي الطريق، والتي تظهر بشكل كبير خلال فصل الشتاء، لحماية قطاع الأعمال والمنشآت في رأس الخيمة، ورصد فئة الباعة الغير مرخصين، حيث تم إصدار 40 إنذاراً نهائياً للمركبات، وهو إنذار لمدة ثلاثة أيام وفي حال تكرار المخالفة يتم سحب المركبة وتوقيع عقوبة تصل إلى 5 آلاف درهم بحق صاحبها، وفي حال تكرارها يتم مضاعفة الغرامة إلى 10 آلاف درهم، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يتم إحالة الشخص المخالف إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملة تتضمن توزيع بروشرات باللغتين العربية والأوردو، لافتاً إلى أن الحملة نجحت في تخفيض عدد المركبات التي تقوم ببيع الخضراوات والفواكه بنسبة 80 %، مؤكداً استمرار الرقابة على مدار العام لضمان التصدي لتلك الظاهرة العشوائية، والتي يجب أن تخضع للعديد من الاشتراطات الصحية والتجارية بالحصول على التصاريح التي تضمن سلامة المنتج بالإضافة لترخيص تلك الأنشطة لضمان محاسبة المخالفين.

إجراءات

وأضاف عليون أن الدائرة شددت إجراءاتها بحق المخالفين بعد شكاوى من تجاوزات تم رصدها تهدد صحة وسلامة أفراد المجتمع، حيث تلقت الدائرة العديد من البلاغات الخاصة من أصحاب منشآت بيع الخضراوات والفواكه بتأثير تلك الظاهرة على بيع منتجاتهم داخل المحال التجارية الخاصة بهم، وضرورة منع هذا النشاط الذي يشوه المظهر الحضاري للمدينة ويعيق حركة السير وإمكانية وقوع الحوادث المرورية، فضلاً عن قيامها ببيع مواد مجهولة المصدر وغير محددة بتواريخ للصلاحية تسبب أضراراً صحية.

من جانبها، أكدت بلدية رأس الخيمة تكثيف حملاتها الميدانية بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، ودعت أفراد المجتمع لعدم التعامل مع الباعة الجائلين في ظل عدم توفر معايير الأمن والسلامة، حيث ينشط الباعة في عرض بضاعتهم في الشوارع تحت شعار «إنتاج محلي». وانتقد مواطنون هذه الظاهرة العشوائية، مؤكدين أن المنتجات الزراعية المعروضة قد تكون سبباً في تفشي الأمراض نتيجة لعدم توافر الاشتراطات الصحية حيث تكون تلك المنتجات مكشوفة وتفتقر إلى المعايير الصحية المطلوبة .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز