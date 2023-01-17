فتح باب التسجيل في مسابقة أجمل واجهة منزلية زراعية في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت بلدية دبي، عن افتتاح باب التسجيل في مسابقة أجمل واجهة منزلية زراعية في الإمارة، بهدف نشر ثقافة الزراعة التجميلية بين أفراد المجتمع، وتشجيعهم على الاهتمام بجمالية مناطقهم السكنية، واستغلال المساحات الخارجية، والزراعة في الأحواض التابعة للبلدية أمام منازلهم.

فترة التسجيل

وتستمر فترة التسجيل والاشتراك في المسابقة، حتى 29 يناير، بعدها تُمنح فترة لتجهيز المواقع، واستكمال ملف التقديم حتى تاريخ 28 فبراير، ثم تبدأ مرحلة التقييم، ليتم الإعلان عن الفائزين في شهر أبريل 2023. وتبلغ قيمة جوائز المسابقة 100 ألف درهم، موزعةً على 50 ألف درهم للمركز الأول، و30 ألف درهم للثاني، و20 ألف درهم للثالث.

وحددت البلدية عدداً من الشروط للاشتراك بالمسابقة، وتشمل، أن يكون الموقع ضمن حدود إمارة دبي، والمساحة الزراعية أمام حدود المنزل، وغير مخالفة لقوانين تنظيم العمل في حرم الطريق، وأن يكون المشترك مُقيماً في العقار المذكور باستمارة التسجيل، إضافةً إلى موافقته على زيارة لجنة التحكيم إلى موقع حديقته لتصويرها، ونشر الصور والفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر وسائل الإعلام، والتسجيل المسبق قبل انقضاء موعد الاشتراك، من خلال موقع بلدية دبي www.dm.gov.ae.

معايير المشاركة

ووضعت بلدية دبي معايير لتقييم المشاركات، الأول يتعلق بجمالية التصميم، بحيث تكون العناصر النباتية وغير النباتية متناسقة ومتنوعة. فيما ينص المعيار الثاني من الجانب الفني، بتوظيف الأفكار الإبداعية، واستخدام الوسائل المبتكرة. وشمل المعيار الثالث الجانب البيئي، من خلال مراعاة الاستدامة البيئية، بترشيد المياه.

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