سهيل المزروعي: الإمارات تسعى إلى مستقبل خالٍ من الكربون

المصدر: أبوظبي - وام والبيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تعمل وفق منظور شامل، يستهدف تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك مع مختلف دول العالم، من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة، وتنفيذ العديد من المشاريع الرائدة عالمياً في مجال الطاقة، وتعزيز دورها مزوداً ملتزماً ومسؤولاً للطاقة المستدامة، وهي تسعى للوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون، من خلال التعاون الدولي، وتعزيز مكانة التقنيات الرائدة الداعمة لتطوير قطاع الطاقة.

وقال في تصريحات له: «إن للإمارات جهوداً كبيرة في تنويع مصادر الطاقة والتأثير الإيجابي في العمل المناخي، وقد اتخذت خطوات عملية للتحول الحقيقي إلى الطاقة الصديقة للبيئة (النظيفة والمتجددة)، وإن الدولة نجحت عبر الخطط الطموحة، في جعل الهيدروجين مصدراً عالمياً موثوقاً للطاقة، وتعتبر منتجاً تقليدياً له، كما أنها تمتلك الموارد الطبيعية والتكنولوجية التي تدعم التوجه المستقبلي القائم على استغلال مصادر هذا الغاز للحصول على الطاقة». وأضاف أن المرحلة الحالية والمقبلة، تتطلب تكثيف جهود حكومات العالم لتطوير الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، وزيادة التركيز على مصادره النظيفة والمتجددة، لا سيما الغاز المسال، وإن الإمارات تواصل جهودها لتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة في استدامة قطاع الطاقة، وتنويع مصادرها، ودفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة منها.. مؤكداً أن الدولة تُعد السوق الأسرع نمواً لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى المنطقة، وهي ماضية لتحقيق المزيد من الإنجازات للخمسين عاماً المقبلة، من خلال الالتزام بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وأوضح أن أسبوع أبوظبي للاستدامة، يدعم استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28»، منوهاً بأن شعار أسبوع أبوظبي للاستدامة لهذا العام، هو «معاً لتعزيز العمل المناخي»، وصولاً إلى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي سيقام في دولة الإمارات، وهي الدورة التي سيكون لها دور محوري في ضمان المحافظة على زخم الاهتمام العالمي، والجهود المعنية بالاستدامة والعمل المناخي.

في سياق متصل، التقى سهيل بن محمد المزروعي، أنياس بانييه روناشير، وزيرة الانتقال في مجال الطاقة في فرنسا، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه إمارة أبوظبي، وذلك تعزيزاً لأواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في العمل المناخي وقطاعات الطاقة، وخاصة النظيفة منها.

كما بحث الوزيران عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتحديات المستقبلية والفرص المرتبطة بقطاع الطاقة والعمل المناخي، وأوجه التعاون المشترك والتشارك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين.

كما التقى سهيل المزروعي، نق نازمي بن نق أحمد وزير الموارد الطبيعية والطاقة والتغير المناخي الماليزي والوفد المرافق له وذلك في إطار تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة وخاصة النظيفة منها وآليات التعامل مع التحديات التي يفرضها التغيّر المناخي.

وبحث الجانبان سبل تحقيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، والتعاون في مواجهة قضية التغير المناخي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز