الإمارات تتأثر بامتداد منخفضات جوية سطحية

المصدر: البيان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الامارات تتأثر بمرور امتداد منخفضات جوية مختلفة سطحية وعلوية حيث تتأثر الدولة يومي "الثلاثاء" و"الأربعاء" بامتداد منخفض جوي من الجنوب الغربي يصاحبه امتداد منخفض علوي من الغرب، بينما من يوم ""الخميس" إلى يوم "الإثنين" تتأثر الإمارات بامتداد منخفض جوي من الشرق يصاحبه تيار هوائي علوي من الغرب معه كتلة هوائية باردة.

وأوضح المركز الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة كمايلي:

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية والجزر على فترات متباعدة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: تنشط الرياح الشمالية الغربية وتكون قوية أحياناً مثيرة للغبار والاتربة من ليل الثلاثاء إلى ظهر الأربعاء ثم تتحول الرياح إلى شرقية وشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً.

البحر: مضطرب إلى شديد الإضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط في بحر عمان من ليل الثلاثاء إلى ظهر الأربعاء يصبح متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان.

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