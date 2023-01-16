الكويت ترحب باختيار الجابر رئيساً لـ"كوب 28"

المصدر: وام

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رحبت دولة الكويت بقرار دولة الإمارات تكليف معالي الدكتور سلطان الجابر، المبعوث الخاص للتغير المناخي، بمهام الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، والتي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها عن ثقة الكويت الكبيرة بما تمتلكه دولة الإمارات العربية المتحدة من إمكانات بارزة وطاقات بشرية مؤهلة لاستضافة هذا المؤتمر الدولي المهم، منوهة بما يتمتع به الدكتور سلطان بن أحمد الجابر من مكانة مهنية عالية وخبرات متراكمة في مجال الطاقة والصناعة تخوله إدارة هذا الحدث العالمي، متمنية لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار والتوفيق والنجاح في استضافة هذا المؤتمر وفي تحقيق أهدافه المنشودة.

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