الوطني الاتحادي يبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني مع أمين مجلس النواب المغربي

المصدر: وام

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بحث سعادة محمد عيسى الكشف رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي خلال لقائه اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بأبوظبي، سعادة طارق قديري أمين مجلس النواب المغربي وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في المجلس سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء أعضاء لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، والدكتورة حواء سعيد المنصوري، وسارة محمد فلكناز، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لجهود الاستدامة وتعزيز أمن الطاقة والعمل المناخي، وعلى دور المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في الاجتماع البرلماني الذي سيعقد على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 25) الذي يقام في دولة الإمارات هذا العام، مع الإشادة بخبرات المملكة المغربية الشقيقة في العمل المناخي، خاصة أنها استضافت مؤتمر (COP 22)، في عام 2016 في مراكش.

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