إنشاء شبكة غاز طبيعي في المنطقة الوسطى بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن هناك عدداً من المشروعات سوف يتم إنشاؤها في المنطقة الوسطى بالشارقة، ومنها حزمة مشروعات حيوية وتنموية كبرى تشمل شبكة الغاز الطبيعي بمنطقة البطائح الممتدة بطول 24 كيلومتراً وبتكلفة قدرها 21.5 مليون درهم لخدمة 2137 مستهلكاً، ومرحلة أخرى لشبكة الغاز بمدينة الذيد، كما سيتم تشييد خزان للمياه في 24 شهراً وبسعة تخزينية تبلغ 50 مليون غالون وسيتم الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من عام 2025، إضافة إلى تطوير شبكات النقل وتوزيع المياه بالمنطقة وبسعة إجمالية تقدر بـ30 مليون غالون يومياً.

كفاءات

جاء ذلك في مداخلة له ظهر اليوم عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة والتي أكد فيها أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سيتم تعيين مواطنين من ذوي الكفاءات الهندسية للعمل في مشروعات في المنطقة الوسطى سيتم إنشاؤها.

وبين أن الهيئة باشرت منذ أبريل الماضي تنفيذ مشروع شبكة الغاز الطبيعي بمنطقة البطائح والذي يتم تطويره على 4 مراحل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بمد خط الغاز الرئيس من تقاطع شارع الإمارات من طريق خورفكان وصولاً إلى التقاطع رقم 11 وهو طريق الذيد مع شارع البطائح على امتداد 24 كيلومتراً، كما أن المرحلة الثانية هي الشبكة الخاصة بمنطقتي بالرشيد 2، وتخدم المناطق الصناعية والزراعية والمنشآت العسكرية.

طاقة متجددة

وقال السويدي، إن هناك العديد من المشروعات التي سيتم تنفيذها من قبل الهيئة في المنطقة الوسطى، ومنها مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات إنتاج الطاقة عن طريق الألواح الشمسية والرياح، وتتطلب تلك المشروعات تخصصات هندسية متنوعة، ومنها الهندسة المدنية والكهربائية، ومهندسو الأجهزة الدقيقة وهندسة الطاقة المستدامة والمتجددة.

[سعيد سلطان السويدي]

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