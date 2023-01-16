حاكم الشارقة : بحيرة الذيد بعمق 3 أمتار وتخفض درجة الحرارة صيفاً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن مشروع بحيرة الذيد يعد مشروعاً كبيراً ، فهي تحتوي على 420 مليون غالون مياه ، وستعمل مبرداً طبيعيا للذيد التي تصل بها درجة الحرارة في الصيف الى 50 درجة مئوية ، كما أن درجة الرطوبة بها تعد صفراً ، بجانب استخدامها احتياطياً للمياه ، كما أن طول البحيرة يبلغ 2 كم و300 متر ، وعرضها 200 متر بعمق 3 أمتار ويقطعها جسر الذيد ، فهي تعد احتياطياً لتلك المنطقة ، كما تعد خزاناً استراتيجياً للمياه فيها، جاء ذلك عبر مداخلة لصاحب السمو حاكم الشارقة ظهر أمس عبر برنامج الخط المباشر من اذاعة الشارقة .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز