حاكم الشارقة يعلن عن وظائف وتعيينات جديدة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن توظيف 50 مهندساً ومهندسة من أبناء المنطقة الوسطى في كهرباء الشارقة وتعيين 50 من ذوي الاعاقة في وظائف مناسبة لهم ، وتوظيف 21 مواطناً ومواطنة من المتخصصين في اللغة العربية في دوائر حكومة الشارقة ليكون عملهم كتابة المراسلات والتدقيق على الخطابات والقرارات لتخرج بلغة عربية سليمة ، جاء ذلك عبر مداخلة لصاحب السمو حاكم الشارقة ظهر أمس عبر برنامج الخط المباشر من اذاعة الشارقة .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز