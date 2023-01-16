سلطان القاسمي لـ"كهرباء الشارقة": لا تضعوا تحفظات على بناتنا

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أن المنطقة الوسطى بالإمارة ليست منسية والعمل يجري بها تباعاً.

وقال سموه لـ"كهرباء الشارقة": لا تضعوا تحفظات على بناتنا:

وقال سموه في مداخلة عبر برنامج "الخط المباشر" : إن المنطقة الوسطى بالإمارة ليست منسية، والعمل يجري بها تباعاً، وسنوظف 50 مهندساً ومهندسة من أبناء المنطقة، سيتم الاتصال بهم، للعمل بمشروعات البطائح و الذيد ومحطات الغاز ونقول لـ"كهرباء الشارقة": لا تضعوا تحفظات على بناتنا فهن مستعدات أن يضعن الخوذات وينخرطن في العمل وهن مجتهدات.

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