فعاليات وأهازيج شعبية في استقبال ضيف البلاد

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة، فعاليات تراثية متنوعة، ترحيباً بضيف البلاد الكبير. واصطفت جموع المستقبلين على الطرق وبوابات القصر مرتدين الأزياء الإماراتية التقليدية ومشكلين لوحة في غاية الإبداع.

التراث المقدم لم يقتصر على الأزياء بل شمل الأغاني والأهازيج الشعبية التي اعتاد الإماراتيون تقديمها في المناسبات والأفراح.

ورافق مراسم الاستقبال التي شهدها قصر الوطن عروض جوية رائعة من فريق فرسان الإمارات رسموا فيها بالألوان العلمين الإماراتي والكوري، وقد نالت العروض إعجاب الحضور لما فيها من حرفية عالية، كما اصطفت على جنبات الطرق المؤدية إلى القصر الهجن والخيل العربية الأصيلة التي تشكل إرثاً مهماً لدولة الإمارات.

أما الأطفال الذين يرتدون الأزياء التقليدية فقد وضعوا بصمتهم في الاستقبال حيث جذبوا الأنظار بما قدموه من حضور جميل في الاستقبال المهيب.

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