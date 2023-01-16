نهيان بن مبارك والشيوخ يحضرون أفراح بن ركاض العامري

المصدر: العين - وام

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي بمناسبة زفاف نجله المهندس مسلم إلى كريمة محمد بن سالم بن ركاض وزفاف حفيده المهندس مبارك سالم محمد بن ركاض إلى كريمة حمد سعيد بن حمرور العامري.

كما حضر الحفل الذي أقيم أمس في مركز العين للمؤتمرات والاحتفالات، الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان وعدد من الشيوخ.

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