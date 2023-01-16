وصايف الطنيجي.. أصغر حَكم إماراتي في مسابقات الروبوتات

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعد الشابة الإماراتية وصايف سيف الطنيجي، الطالبة المتخصصة في الكيمياء الحيوية بجامعة الإمارات، أصغر حكم إماراتي في مجال الروبوتات، كما أنها شاركت في العديد من المسابقات المتخصصة، وحصلت على المراكز الأولى، والعديد من الجوائز، من أبرزها جائزة الشباب من الهيئة الاتحادية للشباب والرياضة، وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بينما تطمح في تمثيل الإمارات في شتى المحافل العالمية المتخصصة في مجال الروبوتات، خاصة أنها تعتبر أن تركيب الروبوت والبرمجة من أهم النقاط لديها، آملةً في الوقت ذاته، إلى تشجيع الشباب على التخصص في المجالات والقطاعات العلمية المتقدمة.

ملتقى العقول

وقالت الطنيجي في حديثها لـ «البيان»، إنها شاركت خلال يوليو الماضي، في تحكيم البطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، المقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية، وذلك كأصغر محكّمة في البطولة، معتبرةً أن البطولة ملتقى للعقول المميزة من شباب الوطن العربي، لتشجيعهم على الاهتمام بالتكنولوجيا والرياضيات والعلوم والهندسة.

وأشارت إلى أنه، وبناء على إنجازاتها المحلية والعالمية، تم اختيارها من قِبل الجمعية العربية للروبوت، وهي المعنية بتنظيم وإدارة جميع مسابقات الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي، ولتمثل الدولة في جمهورية مصر العربية، كأصغر حكم في البطولة.

وبينت أنها تشرفت بالمشاركة، لا سيما أنها مثلت الإمارات في هذه البطولة العربية الكبيرة، لافتة إلى أن لها تاريخاً كبيراً مع البطولة، حيث نافست فيها لسنوات عدة، حتى عادت إليها عضواً فاعلاً ضمن فرق التحكيم، مضيفة أنها تحرص دائماً على صقل خبراتها ومهاراتها، من خلال الحرص على المشاركة في المؤتمرات والمعارض، بهدف تبادل الخبرات.

مشاركات كثيرة

وتطرقت إلى أبرز المؤتمرات التي شاركت فيها، مثل التي تم تنظيمها من قِبل مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والإبداع، ومعرض الصناع العالمي، ومشاركتها في «Aerodynamics LA»، ضمن البرنامج الصيفي للموهوبين، وذلك عن الطيارات بدون طيار، وكيفية استخدامها بواقع 60 ساعة تدريبية، وغيرها الكثير.

وأوضحت الطنيجي أن أبرز المسابقات التي شاركت فيها، كانت فوزها بالمركز الأول في فئة أفضل استراتيجية وإبداع في البطولة الوطنية الثالثة للروبوت FLL، المقامة في 2018، والتأهل لتمثيل الإمارات في البطولات الدولية، فضلاً عن فوزها بالمركز الثاني فئة القيم الأساسية، ضمن مسابقة FLL في البطولة العربية المفتوحة الحادية عشرة للروبوت في مصر 2018، وفوزها بالمركز الأول على مستوى البطولة الوطنية الرابعة للروبوت FLL، المقامة في 2019، والمركز الأول في فئة أفضل أداء للروبوت والتأهل لتمثيل الدولة في البطولات الدولية، إلى جانب فوزها بالمركز الأول عالمياً في مسابقة FLL العالمية في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز