55 متحدثاً بارزاً في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف الدورة الثامنة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، متحدثين بارزين على المستويين العالمي والمحلي، يمثلون مختلف المجالات، وتضم القائمة أكثر من 55 شخصية من الأسماء البارزة عالمياً ومحلياً، بزيادة 25 % على الدورة الماضية للمنتدى، ومن أبرز المتحدثين الدكتور بيتر ديامانديس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «إكس برايز»، الرائدة في مجال تصميم وإدارة المسابقات التحفيزية والحاصل على لقب أحد أعظم 50 شخصية قيادية في العالم في التصنيف الذي نشرته مجلة «فورتشن» وسيكون المتحدث الرئيس في حفل افتتاح المنتدى، وتضم القائمة أيضاً، معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، والبروفيسور جيريمي بايلينسون المدير المؤسس لمختبر التفاعل البشري الافتراضي في جامعة ستانفورد، وأنطونيو نيتو رودريغيز المتخصص في القيادة الفكرية وهو مؤلف وممارس وأستاذ جامعي في تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات، وجينيفر ثارب رئيسة مجلس الإدارة في معهد إدارة المشاريع، ومحترفة إدارة مشاريع «PMP»، وعضو مجلس إدارة قانوني، والدكتور جون أوشيا كبير الخبراء التقنيين في شركة ديل للتكنولوجيا، ومارغا هوك مؤلفة في مجال الأعمال التجارية والاستدامة، والبروفيسور كارلو راتي مدير في مختبر «سنسيبل سيتي» التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والشريك المؤسس لمكتب «كارلو راتي أسوتشاتي»، ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وأحمد عبد الكريم جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، ومنى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وخلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومتحدثين آخرين من شركات ومؤسسات محلية وعالمية بارزة.

الاعتمادية والكفاءة

ومن جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يسعدنا المشاركة في تنظيم الدورة الـ 8 من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع والذي يعقد تحت شعار «تعزيز جودة الحياة»، لتقديم تجربة دبي في مجال إدارة المشاريع ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب العالمية، حيث أصبحت دبي بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في مختلف القطاعات، لا سيما المشاريع الكبرى في البنية التحتية والمشاريع الخدمية والعقارية والتي تحقق فيها دبي الريادة على مستوى العالم وتحتفظ بموقع الصدارة في تقارير التنافسية العالمية. وأضاف الطاير: خلال مشاركتنا في المنتدى، سنسلط الضوء على تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير مشروعات البنية التحتية لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير «التوافرية» والاعتمادية والكفاءة ومواكبة الزيادة في الطلب، بناءً على خطط مدروسة تستند إلى أحدث أدوات استشراف المستقبل لدعم خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، يكون محورها الرئيس الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة. كما سنسلط الضوء على جهود الهيئة في تنفيذ مشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ترسيخ مكانة دبي

ومن جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي ورلد: يمثل منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع أهمية كبيرة بالنسبة للمجموعة وللمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي تعتمد على النمو الذي يقوده الابتكار وتوجهه التكنولوجيا. وأضاف: قطعت المجموعة شوطاً كبيراً في اعتماد التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة وتحفيز التطوير والابتكار وإعادة تشكيل مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة وحول العالم، مؤكداً أن المجموعة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً تجارياً عالمياً متقدماً رقمياً، والاستفادة مما تحقق وما سوف يتحقق في المستقبل القريب في إدارة المشاريع على اختلاف أنواعها وأحجامها.

تمكين الأشخاص

إلى ذلك، قال بيير لومان الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع «PMI»: تسهم النسخة الـ 8 من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في تحريك النقاش إلى المستوى التالي بشأن الدور الحاسم الذي تلعبه إدارة المشاريع في إحداث التأثير الاجتماعي من خلال تحقيق الاستدامة في ممارسات إدارة المشاريع، مع التركيز على تعزيز جودة الحياة للمجتمعات. وأضاف: يتناغم شعار نسخة هذا العام من المنتدى مع رسالة معهد إدارة المشاريع، الرامية إلى تمكين الأشخاص، والاستفادة من أبحاث المعهد، حتى يتكيف قادة المشاريع مع ذهنية إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات «ESG».

أهم فعاليات المنتدى

اليوم الأول 25 يناير 2023

حفل الافتتاح

جلسة نقاش: الاتجاهات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة بالإمارات العربية المتحدة

جلسة نقاش: الصناعة والابتكار

كلمة رئيسة: جلسة التوازن بين الجنسين

جلسة نقاش: إدارة برامج ومحافظ المشاريع

اليوم الثاني 26 يناير 2023

جلسة نقاش: الاستدامة في إدارة المشاريع

جلسة/‏كلمة رئيسة: إدارة المشاريع للأحداث الرياضية الكبرى

جلسة/‏كلمة رئيسة: اقتصاد المشاريع

جلسة نقاش: إدارة المشاريع الضخمة في المنطقة.

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