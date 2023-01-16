«منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع» ينطلق 23 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تعقد الدورة الـ 8 من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في الفترة من 23 إلى 26 يناير الجاري، في مدينة جميرا والذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع: «PMI»، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودي بي ورلد، والمعهد العالمي للتعليم IIL الشريك التعليمي.

وتقام الدورة الـ 8 من المنتدى تحت شعار: «تعزيز جودة الحياة»، وتستقطب أكثر من 166 شخصية عالمية وإقليمية، لمناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع، ودورها في تعزيز جودة الحياة للسكان والزوار.

ورحب معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالمشاركين والحضور في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللمنتدى تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأكد أن المنتدى نجح خلال دوراته السابقة في ترسيخ مكانته، وأصبح منصة عالمية لطرح أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تساهم في التنفيذ الناجح للمشاريع الكبرى، وساهم في تسليط الضوء على الريادة العالمية لمدينة دبي في مجال إدارة المشاريع، واعتمادها أرقى المعايير الدولية في تنفيذ المشاريع الأيقونية مثل برج خليفة ونخلة جميرا، ومترو وترام دبي، ومتحف المستقبل «أجمل مبنى في العالم»، والموانئ العملاقة، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، والمشاريع العمرانية الفريدة.

محاور

وقال معالي مطر الطاير: سيناقش المنتدى مجموعة من المحاور، أبرزها، الابتكار في إدارة المشاريع، والاستدامة في إدارة المشاريع، وإدارة المشاريع العملاقة في المنطقة، والتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، والعلاقة بين تنمية المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، واقتصادات المشاريع، وإدارة الأحداث الرياضية الكبرى، وغيرها من المواضيع المهمة التي تتعلق بإدارة المشاريع وتعزيز جودة الحياة.

جلسات

ومن جانبها قالت موزة المري، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع: انطلاقاً من حرص المنتدى على ترسيخ مفاهيم وممارسات جودة الحياة ونشر الوعي بأهميتها، جاء اختيار شعار «تعزيز جودة الحياة»، ليكون عنواناً للدورة الـ 8، وذلك تماشياً مع الجهود الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، حيث تعد جودة الحياة معياراً رئيساً للمفاضلة بين المدن، لكل من يبحث عن العيش والاستقرار، مشيرة إلى أن إدارة المشاريع الداعمة لجودة الحيـاة، تتطلب تبني مجموعة من الممارسات النوعية وأساليب التفكير التي بدورها تعزز جودة تلك المشـاريع وتحقق الغايات المرجوة منها.

رعاة

وأضافت: يحظى المنتدى، برعاية عدد من الجهات، تشمل الراعي الاستراتيجي: «إينوك» ونخيل، والراعي البلاتيني: بلدية دبي، و«فامكو»، و«قطر للتأمين»، والراعي الذهبي: «اتصالات من &e» و«ساس»، والراعي الفضي: «خطيب وعلمي»، وشركة «سي دي ام سميث CDM»، و«دولار لتأجير السيارات»، و«الزرعوني العالمية للمعدات»، وشركة «RTC» لهندسة الطرق والمرور، والراعي التكنولوجي: «بلانيسوير».

إعداد

وأوضحت أن المنتدى، وعلى مدى دوراته السابقة، رسخ أهميته في إعداد «قادة ورواد» في مجال إدارة المشاريع وليس مديري مشاريع فقط، من خلال تبادل المعرفة والخبرات المختلفة والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة التي يقدمها المشاركون وفق المنظومة المرنة لإدارة المشاريع وتحويل التحديات إلى فرص ناجحة ومستدامة.

كفاءات

يعد منتدى دبي لإدارة المشاريع الأقوى إقليمياً وقد استطاع، وعلى مدى دوراته الماضية، استقطاب أهم الخبراء وأبرز المتخصصين وأصحاب الكفاءات الدولية الواسعة، الذين تجمعوا في دبي لطرح وتبادل أفكارهم في إدارة المشاريع وتشغيلها وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية التي تؤكد دور دبي القيادي لما تملكه من مرتكزات تتعلق بالأمن والسلامة والبنية التحتية القادرة على جذب المستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم.

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