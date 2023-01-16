صيد اللؤلؤ.. صفحات من بريق الذاكرة الوطنية تحيي تقاليد الأجداد

المصدر: دبي - البيان

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تبذل الإمارات جهوداً متواصلة لصون الموروث الثقافي والتاريخي للدولة باحتسابه جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، ويأتي في قلب هذا الإرث الغني اللؤلؤ ومهنة الغوص التي مارسها الأجداد على مدار سنين وعقود طويلة حتى باتت جزءاً مهماً من التاريخ الإماراتي كونها شكلت مصدر الرزق وشريان الحياة الاقتصادي قبل اكتشاف النفط.

وبغية الحفاظ على هذه الثقافة، شيدت الدولة العديد من المتاحف المخصصة للؤلؤ الطبيعي وأدوات الغوص، كما تحرص على تخصيص أجنحة في متاحفها العامة، ومهرجاناتها الثقافية والتراثية لتعريف الأجيال الجديدة بهذه المهنة التاريخية.

وتعد حملة «أجمل شتاء في العالم» عبر نسختها الثالثة التي تحمل عنوان «موروثنا»، فرصة فريدة لاستقطاب أعداد متزايدة من الزائرين المحليين والسياح من خارج الدولة، لإطلاعهم من كثب على مهنة صيد اللؤلؤ قديماً عبر المتاحف والفعاليات المختلفة، أو عبر طرائق استزراع المحار الحديثة لإنتاج اللآلئ.

وتمثل الرحلة إلى جزيرة اللؤلؤ في أبوظبي فرصة مثالية للزائرين المحليين والسياح من خارج الدولة، للاستماع إلى جزء من حكاية الغوص، وتقاليد الآباء والأجداد في البحث عن المحار.

كما يتيح متحف اللؤلؤ في مبنى بنك «الإمارات دبي الوطني» على خور دبي لزواره مشاهدة أندر وأثمن اللآلئ الطبيعية وأدوات الغوص، وكيفية معرفة جودة اللؤلؤ، وطريقة اختيار التجار صفقاتهم في الماضي البعيد، وكيف يتم التصدير إلى المدن البعيدة، إضافة إلى التعريف بكيفية التفريق بين اللؤلؤ الطبيعي والصناعي. ويمكن قراءة جزء من تاريخ الغوص عبر زيارة متحف الشارقة البحري، حيث يعرض السفن الخشبية التقليدية التي جابت البحار لأغراض الصيد، والغوص بحثاً عن اللؤلؤ، إضافة إلى اللآلئ التي كان يجمعها الأجداد من أعماق الخليج العربي. وفي رأس الخيمة، يمكن استكشاف تاريخ صيد اللؤلؤ في المنطقة لدى مزرعة لآلئ السويدي، في منطقة الرمس، حيث يتعرف الزوار إلى الأهمية التاريخية لصيد اللؤلؤ ويطّلعون، من كثب، على حياة غواصي اللؤلؤ وزراعته وعملية حصاده. صيد اللؤلؤ يروي فصولاً غنية من تاريخ دولة الإمارات وقصة تطورها الاقتصادي، ويرسم لوحة إنسانية لنمط الحياة التي عاشها الآباء والأجداد، ومنظومة القيم الأصيلة، ما يجعل من المتاحف والفعاليات التي تعنى بالتعريف بهذه الموروث، وجهة رئيسة في حملة «أجمل شتاء في العالم».

تقاليد عريقة

قصة صيد اللؤلؤ التي مثلت فترة طويلة أبرز نشاط اقتصادي لأهل الإمارات، ما زالت حية في الذاكرة والتقاليد، فقد شكلت مياه الخليج العربي بيئة مثالية للغوص لصيد اللؤلؤ، إذ كان محار اللؤلؤ بكثرة في «مغاصات» ضحلة تتيح للغواصين الوصول إليها من دون الحاجة لاستخدام معدات التنفس.

الغواص كان الشخص الأهم في قارب الغوص ويدعمه فريق كامل، وكان الموسم الرئيس لصيد اللؤلؤ في دولة الإمارات يسمى موسم «الغوص الكبير» ويمتد بين مطلع يونيو و30 سبتمبر، وفي هذه الفترة من العام وعلى الرغم من اشتداد درجة الحرارة، كان الطقس صافياً وهادئاً بوجه عام، ولذا توافرت الظروف المثالية للغوص، أما مواسم الغوص الصغير فتقع في شهري أكتوبر ونوفمبر، وتستمر 30 يوماً.

وكان يجرى في اليوم الأول من رحلة الغوص، حفل وداع لطواقم الغوص والبحارة وأعضاء فرق الدعم يطلق عليه حفل الهيرات «مغاصات اللؤلؤ»، والذي يقام على الشاطئ، حيث تغادر الطواقم وتصحبهم عائلاتهم والأهالي لتوديعهم عند الشاطئ، ويعلن «السردال» - قبطان الأسطول - رسمياً في الحفل بدء موسم الغوص. وفي اليوم الأخير من موسم الغوص الكبير، تُسمع طلقات مدفع على الشاطئ لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال البحارة احتفالاً بعودتهم الوشيكة، فتُزين المنازل بأعلام من القماش تسمى «البيارق» أو «البنديرة»، وتُحضر الأكلات المتميزة، ومن ذلك الحلوى والعصائر والمكسرات. وعند وصول سفن صيد اللؤلؤ إلى الشاطئ، يتم استقبال طواقم الغوص والبحارة وغيرهم بأهازيج الترحيب، ثم يقوم البحارة بالجواب بإلقائهم أهازيجهم الخاصة، وكان يصل عدد طاقم العمل على السفينة، حسب حجمها، إلى 30 شخصاً.

تاريخ غني

امتازت رحلات الغوص لصيد اللؤلؤ بدقة بالغة وبتراتبية، وقائمة مهام تقوم على التخصص، فالنوخذة هو صاحب السفينة أو قائدها الذي يدير صيد اللؤلؤ بالكامل نيابة عن صاحبها، ومن يقوم بتوزيع أرباح كل موسم على أفراد الطاقم، أما «السردال» فهو قبطان الأسطول بجميع سفنه وقواربه والذي يتمتع بخبرات واسعة في البحر ويعلم أفضل مواقع الهيرات «مغاصات اللؤلؤ».

ويعد الغوّاصون رجال المهام الصعبة، إذ يقضون يومهم في الغوص لاستخراج المحار من قاع البحر في ظروف خطرة، أما «السيب» فهو المسؤول عن الحبال المستخدمة لإنزال الغواصين إلى المغاصات، ومن ثم سحبهم إلى السطح عند إرسالهم إشارة بجهوزيتهم بذلك، كما كانت عملية الصيد تضم «التبّاب» وهم صبية تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، وعادةً ما يكونون من أبناء أفراد الطاقم، يقومون بمساعدة «السيب» على سحب الغواص، كما يتدرب بعضهم على الغوص.وكان يشترك في العملية «الرضيف» وهم الأولاد الصغار الذين يقومون بتقديم الشاي والطعام للغواصين ويساعدون على فلق محار اللؤلؤ، إضافة إلى «النهام»، وهو المسؤول عن تسلية البحارة في الأشهر الطويلة في البحر بإلقاء الأهازيج والأشعار بصوته العذب. استخدمت في رحلات الصيد مجموعة متنوعة من الأدوات الخاصة على متن السفينة، ومن بينها «الديين» وهي حقيبة أو إناء من نسيج متشابك يعلقه الغواص حول رقبته ليجمع فيه محار اللؤلؤ، وكذلك «الزبيل» وهو الحبل المتصل بحجر الثقل ويربطه الغواص بساقه ليغطس بسرعة إلى القاع والبقاء هناك ليجمع محار اللؤلؤ.

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