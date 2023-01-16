دبي.. وجهة عالمية لمحبي الرياضات البحرية والشاطئية

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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تشتهر دبي بشواطئها الجميلة، التي تعد من أكثر الوجهات إقبالاً على مدار العام، ومن أفضل الشواطئ في العالم، بفضل موقعها الاستراتيجي على سواحل الخليج العربي، ولما تتميز به من مناظر لافتة ومرافق وخدمات راقية، ما جعلها مقصداً مفضلاً للمقيمين والزوار، والسياح من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بالأجواء الرائعة والساحرة.

وتعرف دبي بكونها وجهة عالمية لمحبي الرياضات البحرية والشاطئية سواء كانوا من الهواة أو المحترفين، وهي واحدة من أجمل الوجهات السياحية، التي توفر لزوارها تجارب ترفيهية لا حصر لها، وتتمتع كل نقطة على طول الخط الساحلي الممتد على أكثر من 50 كيلو متراً من ساحل دبي بمميزات فريدة لا مثيل لها، إذ يمكن لمرتادي شواطئ دبي ممارسة مختلف الألعاب الشاطئية، منها الكرة الطائرة، التي تحظى بشعبية واسعة بين العديد من الجاليات المقيمة في الدولة على ملاعب رملية، تم تهيئتها لممارسة هذه اللعبة، إضافة للبادل تنس، وكرة القدم، والجري والمشي، وتمارين اللياقة البدنية، وركوب الدراجات الهوائية، إلى جانب النشاطات الترفيهية المخصصة للأطفال وجميع أفراد العائلة مثل تحليق الطائرات الورقية، وركوب الدراجات النارية الصحراوية على مضمار تتوافر به كل معايير السلامة والأمان.

وأصبحت دبي مركزاً عالمياً لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية البحرية، التي ينظمها نادي دبي للرياضات البحرية على مدار العام، بفضل ما تنعم به من بنية تحتية بمواصفات عالمية وقطاعات خدمية، تلبي شغف الرياضيين، وتحقيق أعلى مستويات السعادة لهم.

صرح رياضي

يعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أحد الصروح الرياضية الرائدة في المنطقة والشرق الأوسط، حيث تأسس عام 1988 ترجمة لرؤى حكومة دبي قبل إشهاره رسمياً عام 1994 جهة حكومية مسؤولة عن الرياضات البحرية.

وقام النادي طوال مسيرته بدور فاعل في التأسيس للرياضات البحرية، وتنظيم الفعاليات الرياضية البحرية المختلفة، لتوفير فرص ممارسة لمحبيها، وفق ضوابط وشروط تضمن أمن وسلامة المشاركين والجمهور، وتوفير فرص المشاركة محلياً ودولياً للمواهب،وتمثيل الدولة في مختلف المحافل، كما عزز النادي دوره في الشراكة المجتمعية، من خلال سلسلة المهرجانات الشاطئية المتنوعة.

ويوفر النادي برامج من الفعاليات لمحبي الرياضات البحرية، فهو ينظم دوريات وموسماً رياضياً حافلاً لأكثر من 30 حدثاً على مياه الخليج العربي، وأيضاً داخل المسطحات المائية في قلب دبي أو مناطق دبي، بما يناسب مع طبيعة الحدث.

ويقدم النادي باقة من الأنشطة، التي تتيح المشاركة لأبناء الدولة وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي مثل سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والقوارب الشراعية المحلية 43 و22 قدماً، كما أتاح الفرصة للجميع من مواطنين ومقيمين، للمشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

واجتذبت فعاليات النادي جمهور وعشاق رياضة كايت سيرف، والتي تمارس على شواطئ دبي طوال العام في جميرا وجبل علي، ويحرص على تنظيم منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف بشكل مستمر، ما وفر فرصاً غنية لاكتشاف مواهب جديدة للمنتخبات الوطنية، وشجع شرائح المجتمع على الإقبال والمشاركة.

وركز النادي جهوده في إيجاد قاعدة لممارسة هواية صيد الأسماك وتنظيم مسابقات عدة، منها بطولة دبي لصيد الأسماك- الكنعد والسكل- وفق ضوابط وشروط خاصة، وكذلك مسابقة صيد الأسماك بقوارب الكاياك.

وينظم النادي فعاليات للمحترفين في ألعاب عدة مثل الدراجات المائية، التي تتيح الفرصة للرياضيين من مختلف الجنسيات المشاركة فيها، وفق الشروط والمعايير، إلى جانب فعاليات التجديف الحديث الأولمبي والافتراضي وألواح التجديف واقف وكاياك وفعاليات ألواح التزحلق على الماء (موتو سيرف)، كما وضع النادي بصمات في التأسيس لرياضة القوارب الشراعية الحديثة منذ عام 1999، حيث ينظم على مدار العام عدداً من الفعاليات المجتمعية للجمهور في شواطئ دبي المختلفة.

مغامرات

يحرص العديد من مرتادي شواطئ دبي على ممارسة بعض الأنشطة الرياضية الترفيهية والمغامرات البحرية، والتمتع بأجواء الإثارة مع رياضات «الوايك بورد»، التي تنتشر في دبي لا سيما خلال فصل الشتاء، حيث يمكن للمبتدئين والمحترفين أن يحجزوا مكانهم مع «سي وايك» لممارسة رياضة «الوايك بورد» أو ركوب الأمواج أو التزلج على المياه بالقرب من فندق لو ميريديان الميناء السياحي، كما يمكن لمحترفي رياضة «الفلاي بورد» التمتع بالتحليق فوق المياه حتى ارتفاع 9 أمتار على لوح «الفلاي بورد» وتأمل أجمل المناظر لأفق دبي، حيث يتصل اللوح بخرطوم يبلغ طوله 20 متراً، ويحافظ على ارتفاعه بفضل محركين ينفثان الماء نحو الأسفل ما يولد قوة دفع كبيرة.

وتعد رياضة التزلج الشراعي والإبحار بالمظلة من أكثر الرياضات إقبالاً على شاطئ «كايت بيتش»، الذي يوفر العديد من النوادي والمرافق، التي تتيح التسجيل في الحصص التدريبية واستئجار المعدات الخاصة بهذه الرياضة، التي لا تحتاج إلى أي خبرة سابقة، إذ يتم جر مظلتك بقارب، وقد تصل إلى ارتفاع 150 متراً، حيث يمكنك تأمل أروع مناظر دبي من السماء.

كما يمكن لعشاق الغوص ممارسة رياضة «السكوبا»، التي تعد واحدة من الرياضات الأكثر نمواً في العالم، ويضم مركز «أتلانتس» للغوص أنشطة ودورات للمبتدئين والمحترفين تحت إشراف فريق عمل متمرس من اتحاد مدربي الغوص للمحترفين.

جهود

تواصل بلدية دبي جهودها لتطوير الشواطئ المفتوحة في إمارة دبي، بهدف تعزيز مكانتها، ورفع مستوى جاذبيتها، وفقاً لأرقى المعايير العالمية، وذلك بإتمام تزويد كل هذه الشواطئ بالمرافق والخدمات اللازمة لمرتاديها، وتحقيق أعلى مستويات السعادة.

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