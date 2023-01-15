رئيس الدولة يبحث علاقات الصداقة مع رئيس أذربيجان

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في "أسبوع أبوظبي للاستدامة".

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بالرئيس إلهام علييف، وبحث معه علاقات الصداقة وإمكانيات تنمية التعاون بين دولة الإمارات وأذربيجان خاصة في جوانب الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تتسق مع خطط التنويع الاقتصادي وتفتح مزيداً من الفرص للتعاون والعمل المشترك البناء.

كما استعرض سموه ورئيس أذربيجان عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق الجانبان إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري، ويمثل فرصة لجميع الدول لتطرح برامجها وطموحاتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.. بجانب أهمية "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي يعقد تحت شعار معاً لتعزيز العمل المناخي وصولا إلى مؤتمر "كوب 28"، والذي يهدف إلى دعم جهود الاستدامة والعمل المناخي وتسريعهما.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومحمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى أذربيجان بجانب الوفد المرافق لفخامة رئيس أذربيجان.

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