بلدية دبي تطلق المنصة الرقمية لشبكة محميات دبي الطبيعية

المصدر: وام

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أطلقت بلدية دبي المنصة الرقمية لشبكة محميات دبي الطبيعية بهدف رفع الوعي البيئي لكافة شرائح المجتمع وتعريفهم بما تحتويه من تنوع بيئي وحيوي وجمع لكافة المعلومات والخدمات الخاصة بالمحميات في موقع واحد يسهل استخدامه من قبل الجمهور، فضلاً عن تشجيع السياحة البيئية المستدامة في مناطق المحميات الطبيعية ضمن إمارة دبي.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود البلدية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتماشيا مع الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى المحافظة على طبيعتها وتوفير كافة الخدمات والمرافق لزوارها تعزيزاً لجودة الحياة فضلاً عن توفير تجربة سياحية متميزة كواحدة من الوجهات السياحية الرئيسة في الإمارة.

وتحتوي المنصة الجديدة التي يمكن الوصول إليها من موقع بلدية دبي عبر الرابط التالي: https://www.dm.gov.ae/dubai-protected-areas على المعلومات والبيانات والخدمات الخاصة بالمحميات الطبيعية الثمانية المعلنة في إمارة دبي وتشمل "رأس الخور للحياة الفطرية" و"المرموم الصحراوية" و"جبل علي للحياة الفطرية" و"حتا الجبلية" و"غاف نزوى" و"جبل نزوى" و"دبي الصحراوية" و"الوحوش الصحراوية"، حيث توفر تجربة لاكتشاف ما تشمله من أنظمة بيئية وحيوية متنوعة.

وتتضمن المنصة نبذة وافية عن كل محمية ونوعها ومساحتها الإجمالية وإطارها القانوني والحياة الفطرية فيها والموائل الرئيسية الموجودة ضمنها وأهميتها الثقافية إضافةً إلى الأنشطة التي يمكن للزائر أن يقوم بها عند زيارة المحمية.

وتضم المحمية ما تقدمه بلدية دبي في مجال التعليم البيئي ضمن المحميات الطبيعية من أنشطة تعليمية وورش عمل ومحاضرات توعوية وتعليمية للزوار والطلاب إضافةً إلى الاحتفال بالمناسبات البيئية العالمية. كما يمكن للزوار حجز جولة إرشادية مع مرشد المحميات للتعرّف على المحميات والتنوع الموجود بها وأنواع الطيور ومراقبتها.

وتسلط المنصة الضوء على البرامج والمبادرات التي تُنظمها بلدية دبي للمحافظة على البيئة في المحميات الطبيعية ومنها؛ إدارة الموائل وبرامج مراقبة جودة المياه في المحميات الطبيعية والدراسات الخاصة بالأعشاب البحرية وإدارة الحياة الفطرية كبرنامج مراقبة الطيور وبرنامج تتبع الحياة الفطرية بالأقمار الصناعية وبرامج تحجيل الطيور والذي يهدف إلى التعرف على أنواع الطيور.

إلى جانب ذلك توفر المنصة كافة التفاصيل التي يحتاجها المتعامل لزيارة المحميات الطبيعية كتحديد أوقات الزيارة والتعليمات واحتياطات السلامة وحالة الطقس وقت الزيارة إضافةً إلى خارطة توضح مواقع المحميات في الإمارة ليسهل الوصول إليها وإمكانية إجراء بجولة افتراضية 360 درجة في محميات الأراضي الرطبة العالمية.

وتعد بلدية دبي السلطة الإدارية للمحميات الطبيعية في الإمارة والتي تمتد على مساحة تبلغ 1,297 كيلو مترا مربعا وتشكل 31 بالمائه من مساحة إمارة دبي ثلاث منها مسجلة في معاهدة رامسار كمحميات رطبة ذات أهمية عالمية وهي محمية رأس الخور للحياة الفطرية ومحمية جبل علي للحياة الفطرية ومحمية حتا الجبلية.

كما تزخر بالعديد من أنواع الكائنات منها 342 نوع من الطيور 46 نوع من الثدييات 51 نوع من الزواحف 315 نوع من النباتات 188 نوع من الأسماك و582 نوع من اللافقاريات.

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