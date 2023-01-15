محمد بن زايد: تربطنا بكوريا الجنوبية شراكة استراتيجية خاصة نمضي في تعزيزها

المصدر: البيان

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رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بفخامة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول في الإمارات.

وأكد سموه على عمق الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين.

وأجرى سموه مع ضيف البلاد العديد من المباحثات الإيجابية المثمرة، وشهدا توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أرحب بفخامة الرئيس يون سيوك يول في الإمارات.. أجرينا العديد من المباحثات الإيجابية المثمرة.. وشهدنا توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.. تربطنا بجمهورية كوريا شراكة استراتيجية خاصة، نمضي في تعزيزها لخدمة المصالح والأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين».

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