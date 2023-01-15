رئيس الدولة والرئيس الكوري يشهدان تبادل وإعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين

المصدر: وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة.. تبادل وإعلان عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في إطار العلاقات الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها الحانبان .. مذكرة تفاهم في مجال استخدام الطاقة الهيدروجينية في المدن وإنتاجها ونقلها وتخزينها بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية.. ومذكرة بشأن التعاون في مجال الموارد المائية بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة البيئة في كوريا..إضافة إلى تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تعديل مذكرة تفاهم موقعة في يناير2017 للتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية.. بجانب مذكرة بشأن التعاون في مجال التنقل والنقل في المستقبل بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية.

كما شملت ترتيبات تنفيذية بموجب الاتفاقية المبرمة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كوريا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار وبنك كوريا للتنمية بشأن "شراكة الاستثمار السيادي" إضافة إلى مذكرة أخرى بشأن التعاون المالي بين شركة طاقة وبنك التصدير و الاستيراد الكوري.

كما تبادل الجانبان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت التالي :

ــ إعلان مشترك بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كوريا بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة من خلال "شراكة الطاقة الإستراتيجية الشاملة " تبادلها .. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومن الجانب الكوري معالي لي تشانغ يانغ وزير الصناعة والتجارة والطاقة.

ــ مذكرة بشأن التعاون الإستراتيجي لصناعة الدفاع .. تبادلها سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني عضو مجلس إدارة شركة طاقة مع أوم دونغ هوان رئيس إدارة برنامج اقتناء الدفاع الكوري.

ــ اتفاقية للتعاون في مجال تخزين النفط الخام " تخزين إستراتيجي وتجاري " بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " وشركة النفط الوطنية الكورية .. تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر مع كيم دونغ سوب ممثل شركة النفط الوطنية الكورية.

ــ مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجموعات عمل إستراتيجية مشتركة لبرنامج تسريع الحياد الكربوني.. تبادلها سعادة محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.. ومن الجانب الكوري تشيونغ سونغ إيل رئيس الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" وهوانغ جو هو رئيس الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية.

ــ مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار ومجموعة "إس كيه" بشأن الشراكة الطوعية في أسواق الكربون في آسيا..تبادلها معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي مع تشوي تيه وون رئيس مجموعات " شركات إس كيه ".

ـــ مذكرة بين " مجلس توازن " وصناعات الطيران الكورية المحدودة بشأن برنامج التطوير المشترك للجيل القادم من طائرات الشحن متعددة المهام .. تبادلها طارق الحوسني الأمين العام لمجلس توازن ومن الجانب الكوري كانغ جو يونغ ممثل شركة كوريا للصناعات الجوية والفضائية " كاي ".

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