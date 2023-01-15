مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا تشيد بجهود الشيخة فاطمة بنت مبارك في تمكين المرأة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشادت لسيدة مارثا أما أكيا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات”، في مجال دعم وريادة وتمكين المرأة الإماراتية.

وأثنت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، على جهود الاتحاد النسائي العام وما يقدمه من خدمات جليلة من أجل دعم المرأة والارتقاء بقدراتها في جميع القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، السيدة مارثا أما أكيا بوبي، بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات والقطاعات المعنية بالمرأة.

وأطلعت الضيفة على مراحل تأسيس الاتحاد والاستراتيجية الوطنية للمرأة التي ينتهجها، وذلك من خلال فيلم وثائقي عرض مجالات عمل الاتحاد وأهم الإنجازات التي حققها في مجال تمكين المرأة عن طريق المساهمة بشكل دوري وفعال بمراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة وتنمية وتطوير قدراتها.

كما تعرفت على جهود الاتحاد النسائي العام في تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى العالمي من خلال مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن.

واستعرض اللقاء إنجازات الإمارات في ملف دعم وتمكين المرأة، في ظل دعم القيادة الرشيدة، وتوجيهات ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لتتمكن المرأة الإماراتية من إبراز قدراتها الاستثنائية في جميع القطاعات والمجالات التعليمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب ريادة الأعمال والابتكار والرياضة والإعلام.

وشملت الزيارة جولة في قاعة الجوهرة والمعرض الدائم، إلى جانب الضيافة في الخيمة التراثية للاطلاع على التقاليد والموروثات الشعبية للدولة والحرف التقليدية التي يعتز بها أهل الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز