«تحريات شرطة دبي» تحقق 63.2% انخفاضاً في عدد البلاغات الجنائية لعام 2022

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن جهود الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أثمرت عن خفض عدد البلاغات الجنائية بنسبة 63.2% خلال عام 2022، بالمقارنة مع عام 2021، وانخفاضاً في الجرائم المقلقة المجهولة بنسبة 50% خلال العام الماضي، إذ تعمل الإدارة على الانتهاء من 8 مشاريع مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

جاء ذلك، خلال تفقد معاليه، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وسعادة اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ونائبه لشؤون الإدارة والرقابة العميد سعيد العيالي، ونائبه لشؤون البحث والتحري العميد محمد أهلي، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد سعيد بن سليمان نائب مدير المكتب التنظيمي، ومديري الإدارات الفرعية وكبار الضباط.

وأثنى معالي الفريق عبدالله خليفة المري على دور رجال البحث والتحري في مكافحة الجريمة، وحدسهم الأمني في حل الكثير من القضايا الغامضة، وإنجازاتهم على مدار العام 2022، وحرصهم على تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

وأكد معاليه أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية حققت إنجازات كبيرة من خلال حرصها على الخروج بمشاريع مبتكرة من شأنها الحد من الجريمة، وخفضها بشكل مستمر وسنوي، آخرها استحداث 8 مشاريع أمنية مبتكرة ساهمت في تحقيق المؤشرات الاستراتيجية للقيادة، وكان لها الفضل في ضبط الكثير من الخارجين عن القانون.

واستمع معاليه خلال الاجتماع من النقيب سيف العليلي إلى عرض حول إنجازات ومبادرات الإدارات الفرعية، وأبرز التقارير والدراسات التي ساهمت في السيطرة على بعض الظواهر وإنهائها.

الحد من الجريمة

كما استمع معاليه إلى شرح حول الإنجازات والمبادرات والمشاريع الابتكارية لإدارة الحد من الجريمة، بالإضافة إلى إحصائيات الإدارة التي أظهرت ضبط 422 مطلوباً في قضايا مختلفة، والتعامل مع 782 ملاحظة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، إلى جانب عرض المشاريع الأمنية المبتكرة التي ساهمت في الحد من الجريمة، وإجراءات ما بعد الجريمة وعدد من الدراسات للحد منها.

المعثورات والمفقودات

وعرضت إدارة المعثورات والمفقودات البرامج الاستراتيجية ونتائج المؤشرات الاستراتيجية، والتي تمثلت في تسليم 745 شخصاً معثوراتهم خلال العام 2022، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات التي تمثلت في مبادرة نشر ثقافة قانون اللقطة، وحملة صفر معثورات، فضلاً عن مبادرة تكريم الأمانة الذي يهدف إلى تكريم الملتقط نظير أمانته وحرصه على تسليمها للجهات المعنية، إذ بلغ عدد المكرمين 14 شخصاً.

55 محاضرة توعوية

واستعرضت إدارة الشرطة السياحية مؤشرات الأداء ومشاريعها المستقبلية، حيث بلغ عدد المحاضرات التوعوية للعاملين في القطاع السياحي 55 محاضرة بإجمالي مستفيدين بلغ 4085 شخصاً.

التدريب والتطوير الجنائي

واطلع معاليه على مؤشرات الأداء والرؤية المستقبلية الاستشرافية للتدريب الجنائي والأنشطة التدريبية لإدارة التدريب والتطوير الجنائي، حيث قامت الإدارة بعقد 108 برنامج تدريبية بين دورة وورشة عمل ومحاضرة خلال 2022، مقارنة بـ 98 دورة تدريبية وورشة عمل ومحاضرة خلال عام 2021.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز