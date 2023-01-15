مدينة إكسبو دبي تستضيف عرض «العام الصيني الجديد»

المصدر: وام

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استضافت مدينة إكسبو دبي أمس، الموكب الاستعراضي الكبير "سنة صينية جديدة سعيدة" معلنة انطلاق احتفالات المدينة بمناسبة رأس السنة الصينية والتي تستمر حتى 28 يناير.

ويعد هذا الموكب أكبر احتفال بعيد رأس السنة الصينية خارج الصين، ويتوقع أن يستقطب هذا العام رقماً قياسياً.

حضر الموكب معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، وغاو جينغ مدير عام مكتب التبادل والتعاون الدولي في وزارة الثقافة والسياحة الصينية، وسعادة تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة وسعادة لي شيوهانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، ومحمد سعيد المرزوقي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة "هلا الصين"، ومنال البيات الرئيس التنفيذي للمشاركة في إكسبو 2020 دبي، وعدد كبير من الزوار والجالية الصينية.

وتخلل الموكب الصيني عروض امتدت على مسافة 2 كيلومتر داخل مدينة إكسبو دبي منها عرض رقصة الأسد التقليدية، ومركبات الطاقة الصينية الجديدة، وغيرها من العروض التراثية والمعاصرة، ثم توجه الحضور إلى قبة ساحة الوصل لمشاهدة عرض فرقة "ما بانغ" والتي تدمج ثقافات القوميات الصينية بالموسيقى المعاصرة.

وأعرب سعادة جانغ ييمنغ، عن سعادته باستضافة مدينة اكسبو دبي للحدث الفريد واستضافة الآلاف من الصينيين المغتربين القادمين من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى موظفي الشركات الصينية العاملة في الامارات وذلك للتعبير عن سعادتهم برأس السنة الصينية، معرباً عن امتنانه لحكومة دولة الإمارات خاصة إمارة دبي، مؤكداً أن عام 2023 سيشهد ذروة جديدة ورفيعة المستوى للعلاقات الصينية الاماراتية.

ولفت سعادته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أن اختيار اكسبو دبي لإقامة هذه الفعالية يبرز أهميتها ولتعزيز وابراز دورها المهم إلى الشعب الصيني، موضحاً أن العلاقات الطيبة بين البلدين تشجع السياح الصينيين للقدوم إلى الإمارات العربية المتحدة، في إطار الترويج للسياحة لإمارة دبي، وذلك من خلال التغطية الإعلامية التي سوف يتم بثها في الإعلام الصيني.

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي للمشاركة في إكسبو 2020 دبي: "سبق لكلٍ من الإمارات والصين أن استضافتا معرض إكسبو الدولي، وقدمت كل منهما تجربة جسدت روح الحدث الدولي وقدرته على جمع الناس والدول معاً للاحتفاء بالقيم الإنسانية المشتركة والتنوع الثقافي والبشري، وكما رحب إكسبو 2020 دبي بالمشاركين والزوار من جميع أنحاء العالم لاحتضان الثقافات وتعزيز التعاون، تحمل مدينة إكسبو دبي هذا الإرث وتمضي به إلى آفاق جديدة".

بدوره، قال سعادة لي شيوهانغ، القنصل الصيني، إن مدينة إكسبو دبي تألقت بأضواء وبريق عيد رأس السنة الصينية تحت قبة الوصل الرائعة، واستمتع الزوار بحفل خاص يضم مختلف ألوان الموسيقى الشعبية والذي جمع بين التقاليد والحداثة، منوهاً بدعوة الفرقة الموسيقية Ma Bang Band بشكل خاص واختيارها من قبل وزارة الثقافة والسياحة الصينية، وهي فرقة صينية كبيرة يحبها مئات الملايين من الصينيين، لتقديم عرضها في دبي، ومشاركة الجالية الصينية في الإمارات بالاحتفال برأس السنة الصينية الجديدة وأيضا لتعزيز الصداقة بين الصين والإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر مدينة إكسبو دبي شريكا استراتيجيا للموكب الكبير "عام صيني جديد سعيد" الذي تستضيفه سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات والقنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي وهلا بالصين، بدعم من وزارة الثقافة والسياحة الصينية.

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