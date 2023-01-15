مجلس أمناء «سقيا الإمارات» يناقش خطط المؤسسة لعام 2023

المصدر: البيان

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ناقش مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات" تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، خلال اجتماعه الذي عُقد مؤخراً خطط المؤسسة لعام 2023.

وقد عُقد الاجتماع برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس: سعادة فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونائب رئيس المجلس، وسعادة الدكتور أحمد على مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي، جامعة خليفة، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) بهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس، قطاع تطوير الأعمال والتميز بهيئة كهرباء ومياه دبي، والسيد محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، والسيد حميد الحمادي، أمين سر المجلس بالوكالة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "سقيا الإمارات": "تحقيقا لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، لتعزيز الجهود في مجال العمل الإنساني والتنموي والمجتمعي، وأهداف مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، التي تعمل مؤسسة سقيا الإمارات تحت مظلتها، نعمل في "سقيا الإمارات"، على ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الدول الأكثر عطاءً حول العالم، من خلال تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات التي تعاني ندرة وتلوث المياه، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً، ويزيد عدد المستفيدين من مشاريع مؤسسة "سقيا الإمارات" عن 13.6 مليون مستفيد في 37 دولة حول العالم."

ناقش الاجتماع خطط "سقيا الإمارات" لعام 2023، بما في ذلك الزيارات التطوعية والتفقدية للمشاريع، وحملات الإغاثة الخارجية، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. كما تطرق الاجتماع إلى الحملة الإعلامية لتعزيز الوعي حول أهمية توفير المياه للمجتمعات المحرومة، وتحضيرات "سقيا الإمارات" لحملتها الرمضانية السنوية بالتعاون مع شركة ماي دبي لتوزيع عبوات المياه، وكذلك التطبيق الذكي الذي أطلقته المؤسسة ويتيح للمستخدمين التعرف إلى مشاريع ومبادرات المؤسسة.

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