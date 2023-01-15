تعاون الكشافة الإماراتية والكورية يرسخ قيم الصداقة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجسد الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، في المجال الكشفي وتوطيد أواصر الأخوة والصداقة والتعاون المشترك للمشاركات الكشفية في مخيمات متبادلة وتوقيع اتفاقات تجمع القائمين على العمل الكشفي بالارتقاء بالمنظومة الكشفية وتبادل الخبرات والمشاركات.

وقال الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات لـ«البيان»: «إن العلاقات الإماراتية الكورية في المجال الكشفي تمتد منذ عشرات السنوات.

حيث تميزت بالتعاون المشترك للمساهمة في الارتقاء بالحركة الكشفية، وكللت بتوقيع مذكرة تفاهم بين جمعية كشافة الإمارات وجمعية الكشافة الكورية بهدف توطيد أواصر الأخوة والصداقة والتعاون المشترك بين الجانبين في عام 2017، والتي تزامنت مع منح الكشافة الكورية قلادة الصداقة الدولية بصفتي رئيساً لجمعية كشافة الإمارات ولناصر عبيد الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة والمفوض الدولي، وكان لكشافة الإمارات دور كبير في دعم استضافة كوريا للمخيم الكشفي العالمي أغسطس المقبل.

وذلك من خلال استضافة وفد رفيع المستوى من الكشافة الكورية برئاسة سايمون بوك ري المفوض الدولي للكشافة الكورية والرئيس الأسبق للجنة الكشفية العالمية بمقر الجمعية في دبي، لترسيخ العمل المشترك على دعم استضافة كوريا للمخيم الكشفي العالمي وهو ما كلل بالنجاح، وتسعى كشافة الإمارات للمشاركة في هذا المخيم الكشفي العالمي بوفد مكون من 100 كشاف كأكبر وفد كشفي إماراتي وخليجي يشارك في المخيمات الكشفية العالمية لاستكمال رسالة المحبة والأخوة من الكشافة الإماراتية إلى جميع أنحاء العالم».

تفاهم

وبين أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الكشافة الإماراتية والكورية تتضمن مجموعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى المحافظة على البيئة ودعم الأنشطة والبرامج التي تساهم في التأهيل القيادي والأنشطة الكبرى وتبادل الوفود والبعثات والاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى الطرفين، بهدف التكامل في التنمية الشاملة للفتية والشباب من كلا البلدين.

المخيم العالمي

وأضاف، إن العلاقة بين الكشافة في كلا البلدين امتدت عبر السنوات الماضية وتمتد جسورها لتحقيق تعاون شامل من خلال لقاءات عدة لترتيب سبل مشاركة كشافة الإمارات في الحدث الكشفي الأكبر عالمياً، وهو المخيم الكشفي العالمي، هذا الحدث الذي تستضيفه الكشافة الكورية في الفترة من 1 وحتى 12 أغسطس المقبل، حيث يجتمع فيه حوالي 49 ألف شخص من جميع أنحاء العالم. وبشكل عام، يعتبر المخيم حدثاً تربوياً لتعزيز السلام والتفاهم. ويشمل المخيم الكشفي العالمي مجموعة كبيرة من الأنشطة ويضع أهمية كبيرة أيضاً على ممارسة الحياة اليومية والتفاعل في موقع المخيم.

وفد المئوية

وأكد أن هدف الجمعية للمشاركة في «المخيم الكشفي العالمي» بـ100 مشارك يعد أكبر بعثة لدولة الإمارات العربية المتحدة وأكبر بعثة لدولة خليجية منذ قيام المخيم الكشفي العالمي، وهو يؤكد على أن الريادة والرقم 1 هدف أساسي تعليه جمعية كشافة الإمارات، ولجنة التخطيط لهذا الحدث الكشفي العالمي، للتأكيد على تمكين الشاب الإماراتي، واستثمار أي فرصة للتعبير فيها عن دولة الإمارات ورؤيتها العالمية للريادة في رحلة المئوية.

واتخذت الجمعية شعار «وفد المئوية» ليعكس الرؤية التي يحملها شباب كشافة الإمارات إلى العالم أجمع، متسلحين في ذلك بقيم وعادات وتقاليد المواطن الإماراتي، ورؤيته المستقبلية المستوحاة من رؤى قيادتنا الرشيدة، وأن الإمارات تسعى في رحلتها نحو المئوية إلى الصدارة والمركز الأول دائماً، وأن المواطن الإماراتي وإعداده وتأهيله يأتي على رأس اهتماماتها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز