شرطة دبي تستقبل وفداً من قوات الأمن الخاصة

المصدر: دبي - البيان

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استقبل العميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، في الإدارة العامة، بحضور العميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعميد نبيل عبدالله الرضا، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، العقيد عبد الرحمن علي المنصوري، قائد قوات الأمن الخاصة، في وزارة الداخلية، والوفد المرافق له، الذي يضم العقيد سعيد علي أبو خليل، مدير إدارة الخدمات المساندة بالنيابة، والعقيد بدر صالح المرزوقي، مدير إدارة العمليات في قوات الأمن الخاصة.

وبحث الجانبان التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتدريبات وتبادل الخبرات والمعرفة.

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