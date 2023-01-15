وفد أكاديمي فرنسي يطلع على تجربة شرطة دبي في البحث العلمي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وفداً من جامعة سكيما «SKEMA» العالمية للمعرفة والاقتصاد وإدارة الأعمال في فرنسا، برئاسة فريدريك فيدال الوزيرة السابقة للابتكار والتقدم العلمي في الجمهورية الفرنسية، عضو مجلس أمناء الجامعة، والذي حضر للاطلاع على تجربة القيادة العامة لشرطة دبي في مجال البحث والابتكار والتطوير.

حضر اللقاء العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، والدكتورة أليس جيلهون الرئيس التنفيذي وعميد جامعة سكيما «SKEMA»، وعدد من أعضاء وفد الجامعة.

ورحب معالي الفريق المري بأعضاء الوفد الضيف، متمنياً لهم التوفيق في الاطلاع على أحدث الممارسات الشرطية في مجال البحث العلمي والابتكار والخدمات التي تقدمها شرطة دبي إلى أفراد الجمهور الخارجي والداخلي بهدف تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وزار الوفد مختبر الابتكار الأمني، حيث استمع إلى شرح عن أبرز الابتكارات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأحدث الدوريات الشرطية المزودة بمختلف أنواع التقنيات وكاميرات المراقبة. وزار الوفد الإدارة العامة للموارد البشرية، واستمع إلى شرح حول برنامج «إيفاد» الذكي الهادف إلى تمكين مبتعثي شرطة دبي في داخل الدولة وخارجها من التواصل مع بعضهم ومع القوة بطريقة فعالة وذكية للحصول على مختلف الخدمات التي يحتاجونها، واطلعوا على محتويات «منصة إيفاد»، التي تعد البوابة الإلكترونية لطلبة الجامعات والمدارس للتواصل.

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