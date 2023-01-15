«عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية» تعتمد الخطة التشغيلية لـ 2023

المصدر: (عجمان - عصام الدين عوض)

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اعتمد مجلس إدارة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية الخطة التشغيلية لـ 2023، والتي تضمنت 200 مبادرة وفعالية سيتم تنفيذها خلال العام ركزت في خطتها على أبرز الأهداف، وهي تنشيط المبادرات الخاصة بالمجتمع المحلي وتعزيز الترابط والتلاحم وذلك من خلال الدعم الكامل في طرح المبادرات والفعاليات المعززة لهذه الروابط والتركيز على نوعية البرامج الثقافية المقدمة للمجتمع بكافة شرائحه.

وأكد أحمد حسن الفورة رئيس الجمعية على أن من أبرز التوصيات من حكومة عجمان هو التركيز على المجتمع المحلي للإمارة. من جهتها، أكدت منى المطروشي مدير عام الجمعية أن من أبرز مهام الجمعية التي سوف تركز عليها خلال العام الجاري الوقوف على التحديات التي تواجه بعض الأنشطة التي تلاقي بعض العزوف عن المشاركة فيها والتمكن من تجاوزها من خلال مواصلة إطلاق المبادرات المتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع.

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