شخبوط بن نهيان يبحث تطوير العلاقات مع موزمبيق

المصدر: أبوظبي-وام

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة أمس في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي سيسيليا تشاموتوتا نائبة وزير الأشغال العامة والإسكان والموارد المائية بجمهورية موزمبيق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون والمشاريع المشتركة.

يأتي اللقاء عقب زيارة فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، إلى دولة الإمارات في أكتوبر 2022، بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي وقعت من خلالها الدولتان على عدد من الاتفاقيات في قطاعات مختلفة.

وأشاد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وأكد حرص دولة الإمارات على توثيق الروابط الثنائية وتعزيز الشراكة والبناء عليها وتضافر الجهود بما يخدم الشعبين الصديقين.

من جهتها أكدت تشاموتوتا على العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مشيرة إلى وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

استقبال

‎كما استقبل الشيخ شخبوط بن نهيان، مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

‎وناقش الجانبان سبل دعم الاستقرار في المنطقة وتعزيز آفاق التعاون، وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ودعم التنمية والازدهار في الدول الأفريقية.

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