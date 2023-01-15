إطلاق خط حافلات عامة يربط رأس الخيمة بالقرية العالمية

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات، بالتعاون مع إدارة القرية العالمية، خطاً جديداً للحافلات العامة يربط إمارة رأس الخيمة بالقرية العالمية، وذلك بهدف إسعاد مستخدمي النقل الجماعي الراغبين في زيارة القرية العالمية في دبي، وتلبية للطلب المتزايد من المتعاملين على توفير هذه الخدمة، التي ستسهل إجراءات وصولهم إلى القرية العالمية.

وأوضح محمد هاشم إسماعيل، مدير إدارة رقابة الجودة والتشغيل في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن إطلاق الخط يمثل استجابة سريعة لاحتياجات مستخدمي شبكة النقل الجماعي، ويأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتوسع في خطوط النقل العام عبر المدن لتحقيق انسيابية النقل للجميع، لافتاً إلى أن الإطلاق التجريبي للخدمة بدأ بتاريخ 16 ديسمبر 2022، ويتم تقديم الخدمة خلال أيام العطلة الأسبوعية، بواقع رحلتين يومياً ذهاباً وإياباً، انطلاقاً من محطة الحافلات الرئيسية بإمارة رأس الخيمة وصولاً إلى مواقف الحافلات العامة في القرية العالمية في دبي، وتبلغ تكلفة التذكرة بالاتجاه الواحد 30 درهماً.

وأضاف: توفر هيئة رأس الخيمة للمواصلات إمكانية الحجز والدفع المسبق للرحلة من خلال تطبيق «راك باص» الذكي، الذي يمكن تحميله عبر منصتي أبل ستور وغوغل بلاي، ويمكن للمتعاملين الاطلاع على جدول الرحلات عبر زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة رأس الخيمة للمواصلات.

تعزيز النقل الجماعي

من جانبه، أكد عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن إطلاق هذا الخط الخاص بخدمة الحافلات عبر المدن من قبل هيئة رأس الخيمة للمواصلات سيسهم في توسّع وتعزيز النقل الجماعي بين إمارتي دبي ورأس الخيمة، وإسعاد روّاد القرية العالمية من سكان رأس الخيمة من خلال توفير هذا النوع من المواصلات العامة الذي يدعم الحركة السياحية والخدمية بين إمارات الدولة.

وأشار إلى حرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد استناداً إلى خطط طموحة ووفق أرقى المعايير العالمية إلى التكامل في شبكة النقل الجماعي داخل إمارة دبي، وخلق نوع من الربط الفعّال بين دبي والإمارات الأخرى، كما تحرص الهيئة على تبادل المعرفة والخبرات مع الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال النقل والمواصلات في الدولة، وإتاحة الفرصة لهذه الجهات للاستفادة من الإنجازات التي حققتها الهيئة في هذا المجال الحيوي.

وقال مهند إسحاق، مدير أول علاقات الضيوف في القرية العالمية: فخورون بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي لتوفير هذه الخدمة الجديدة، التي من شأنها أن تسهم في تسهيل وصول الضيوف من إمارة رأس الخيمة إلى القرية العالمية للاستمتاع بعالم أكثر روعة، وتستقبل القرية العالمية الضيوف من حول الإمارات والسياح يومياً خلال الموسم، ونحن نتطلع للترحيب بالمزيد من ضيوفنا من إمارة رأس الخيمة ممن سيستفيدون من إطلاق هذا الخط الجديد للانضمام إلينا برفقة عائلاتهم وأصدقائهم.

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