سفير الإمارات يبحث العلاقات مع نائب رئيس الوزراء التايلاندي

المصدر: بانكوك- وام

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التقي دون برامودويناي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التايلاندي، مع سيف عبدالله الشامسي سفير دولة الإمارات بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لدى مملكة تايلاند.

وقدّم الشامسي شكره إلى برامودويناي على دعم وزارة الخارجية التايلاندية خلال فترة عمله في تايلاند، كما نقل إليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتايلاند والفرص الاستثمارية والتعاون المشترك في عدد من المجالات مثل الأمن الغذائي، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة.

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