"رأس الخيمة للمواصلات" تطلق خطا جديدا للحافلات العامة إلى القرية العالمية

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي وإدارة القرية العالمية خطا جديدا للحافلات العامة يربط إمارة رأس الخيمة بالقرية العالمية وذلك بهدف إسعاد مستخدمي النقل الجماعي الراغبين في زيارة القرية العالمية في دبي.

ويأتي هذا الاطلاق تلبية للطلب المتزايد من المتعاملين على توفير هذه الخدمة والتي ستسهل اجراءات وصولهم إلى القرية العالمية.

وذكر محمد هاشم إسماعيل مدير إدارة رقابة الجودة والتشغيل في هيئة رأس الخيمة للمواصلات أن اطلاق الخط يمثل استجابة سريعة لاحتياجات مستخدمي شبكة النقل الجماعي ويأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتوسع في خطوط النقل العام عبر المدن لتحقيق انسيابية النقل للجميع.

واضاف أن الاطلاق التجريبي للخدمة بدأ بتاريخ 16 ديسمبر الماضي ويتم تقديم الخدمة خلال ايام العطلة الاسبوعية بواقع رحلتين يوميا ذهابا وايابا تنطلق من محطة الحافلات الرئيسية بإمارة رأس الخيمة وصولا إلى مواقف الحافلات العامة في القرية العالمية في إمارة دبي وتبلغ تكلفة التذكرة بالاتجاه الواحد 30 درهما.

من جانبه عبر عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن سروره لإطلاق هذا الخط الخاص بخدمة الحافلات عبر المدن من قبل هيئة رأس الخيمة للمواصلات الذي من شأنه أن يوسع ويعزز النقل الجماعي بين إمارتي

دبي ورأس الخيمة وإسعاد رواد القرية العالمية من سكان رأس الخيمة من توفير هذا النوع من المواصلات العامة الذي يدعم الحركة السياحية والخدمية بين إمارات الدولة.

وقال شاكري إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحرص على تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد استنادا إلى خطط طموحة ووفق أرقى المعايير العالمية إلى التكامل في شبكة النقل الجماعي داخل إمارة دبي وخلق نوع من الربط الفعال بين دبي والإمارات الأخرى.

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