شخبوط بن نهيان يلتقي نائبة وزير الأشغال العامة والإسكان والموارد المائية بموزمبيق

المصدر: وام

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، أمس الجمعة، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، سيسيليا تشاموتوتا، نائبة وزير الأشغال العامة والإسكان والموارد المائية بجمهورية موزمبيق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون والمشاريع المشتركة.

يأتي اللقاء عقب زيارة فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، إلى دولة الإمارات في أكتوبر 2022، بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي وقعت خلالها الدولتان على عدد من الاتفاقيات في قطاعات مختلفة.

وأشاد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وأكد حرص دولة الإمارات على توثيق الروابط الثنائية وتعزيز الشراكة والبناء عليها وتضافر الجهود بما يخدم الشعبين الصديقين.

من جهتها أكدت تشاموتوتا على العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين وبالتعاون البناء على كافة الصعد، مشيرة إلى وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

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