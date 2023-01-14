سيف بن زايد يشهد محاضرة "مستقبل البحث العلمي" التي نظمها مجلس محمد بن زايد

المصدر: وام

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شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، محاضرة نظمها مجلس محمد بن زايد في قصر البطين - ضمن سلسلة محاضراته - تحت عنوان "مستقبل البحث العلمي".

وقدم المحاضرة التي شهدها عدد من الشيوخ والمسؤولين، البروفيسور ديفيد غروس الحائز جائزة نوبل للفيزياء ـ بمشاركة علماء آخرين ــ والدكتور أحمد عيد المهيري عالم الفيزياء الإماراتي.

وتناولت المحاضرة موضوع البحث العلمي الحديث وطبيعته المتعددة وتصنيفاته وكيفية تسريع وتيرته من خلال مؤسسات البحث الحديثة بجانب أكثر أنواع البحوث العلمية تأثيراً.. كما تطرقت إلى البيئة العلمية المتطورة والمحفزة التي تتوفر في دولة الإمارات وتتيح لها المجال لتكون رائدة إقليمياً في مضمار العلوم الأساسية وجني ثمارها.. وغيرها من المحاور التي غطت مختلف جوانب مستقبل البحث العلمي موضوع المحاضرة.

وخلصت إلى أن تاريخ الحداثة أو العصرنة هو في جوهره تاريخ التقدم العلمي والتكنولوجي وأنه غالباً ما تشكّل التغييرات المفاجئة التي تحدثها الاكتشافات العلمية مراحل تحويلية جديدة عبر تاريخ البشرية تسهم في نهضتها وتقدمها في مختلف الميادين.. فيما تعزى عادةً هذه التغييرات إلى العلم العملي أو التكنولوجي خلافاً للحقيقة في حين أنها نشأت من البحث في العلوم الأساسية أي ممارسة العلم.

وقال البروفيسور ديفيد غورس.. إن المنطلق الرئيسي لأي تطوير علمي يبدأ من الفضول والرغبة القوية في البحث عن أجوبة للتساؤلات الكبيرة التي أوجدتها الطبيعة من حولنا.

ويرى غورس أن الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات في مجال تشجيع العلوم تمضي في الطريق الصحيح، من خلال مبادرات دعم واستقطاب المبدعين وتوفير الموارد والخدمات اللوجستية اللازمة لمساعدتهم لتحقيق طموحاتهم، وقال: "لديكم العديد من الفرص التي تعد بمستقبل أفضل.. وهي بلا شك نتاج فكر قادتكم ودعمهم".

من جهته، أكد الدكتور أحمد عيد المهيري الأستاذ المساعد للفيزياء في جامعة نيويورك في أبوظبي.. أهمية تبني الطاقات الشابة واحتضانها.. مشيراً إلى أنه يسعى ومن خلال الدعم الذي توفره القيادة في دولة الإمارات إلى تطوير برامج دعم العلوم الطبيعية والمساعدة في تطوير الطاقات الشابة من أبناء الإمارات.

وأوضح أنه يمكن أن تلعب دولة الإمارات دوراً استراتيجياً في الربط بين مدارس ومراكز الفيزياء العالمية بين الشرق والغرب، فيما استعرض جانباً من سيرته وحياته العلمية.

وتبث المحاضرة يوم غدٍ على قناة الإمارات والقنوات التلفزيونية المحلية بجانب "قناة يوتيوب مجلس محمد بن زايد " نحو الساعة 6:45 مساءً.

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