توقعات بأمطار خفيفة على بعض مناطق الدولة غداً

المصدر: وام

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تشهد الإمارات غداً طقساً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز الوطني للأرصاد - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:38 والثاني عند الساعة 07:05 والجزر الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 23:43 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:04 والثاني عند الساعة 02:52 والجزر الأول عند الساعة 09:47 والثاني عند الساعة 20:15 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 16 70 20

دبي 24 17 70 25

الشارقة 23 16 70 25

عجمان 21 17 70 30

أم القيوين 23 13 70 25

رأس الخيمة 22 11 85 25

الفجيرة 21 15 75 50

العـين 26 14 70 20

ليوا 25 14 75 25

الرويس 24 18 80 45

السلع 22 16 90 60

دلـمـا 22 20 75 50

طنب الكبرى 23 20 70 45

طنب الصغرى 23 20 70 45

أبو موسى 23 20 70 45

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