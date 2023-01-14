تحسن الحالة الجوية على الإمارات واستمرار تكون سحب ركامية ممطرة

المصدر: البيان

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شهدت الحالة الجوية اليوم تحسناً ملحوظاً على مناطق الدولة المختلفة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بين 5 و6 درجات عن أمس الجمعة "18 درجة"، حيث بلغت اليوم 24 درجة في دبي و 25 درجة في أبوظبي.

وأعلن مركز الأرصاد اليوم عن استمرار تكون سحب ركامية ممطرة، يصاحبها رياح نشطة السرعة، مثيرة للغبار أحياناً، تصل سرعتها 40 كم/س، مثيرة للغبار على بعض المناطق الغربية والجزر، حتى الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت الإمارات.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:48 والثاني عند الساعة 23:06 والجزر الأول عند الساعة 11:18 والثاني عند الساعة 23:14 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، يحدث المد الأول عند الساعة 14:26 والثاني عند الساعة 02:17 والجزر الأول عند الساعة 08:47 والثاني عند الساعة 19:31.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 17 65 30

دبي 24 16 65 35

الشارقة 24 15 70 25

عجمان 23 16 65 30

أم القيوين 24 16 70 35

رأس الخيمة 23 12 75 30

الفجيرة 23 17 70 35

العـين 25 15 65 25

ليوا 24 14 70 35

الرويس 24 18 70 35

السلع 22 20 70 30

دلـمـا 23 19 70 30

طنب الكبرى 22 19 65 35

طنب الصغرى 22 19 65 35

أبو موسى 23 20 65 35 .

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