مرصد الختم يلتقط صورة ساطعة للمذنب (ZTF) من سماء أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقط مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي صورة فجر اليوم السبت 14 يناير الجاري من صحراء أبوظبي للمذنب (ZTF) C/2022E2 بقدر 6.5، إضافة للذيل الغباري الذي ظهر جليا مقابل الشمس على درجة 307.

وقام بتصوير المذنب عن بعد عبر الانترنت المهندس محمد عودة بمشاركة أنس محمد واسامة غنام.

وبحسب ناسا فقد وصل المذنب الذي تم اكتشافه مؤخرا في 2 مارس 2022 خلال أنشطة مرفق زويكي العابر (ZTF)، ومن هنا أخذ اسمه، وصل إلى نقطة الحضيض في 12 يناير الجاري على مسافة 166 مليون كم، وسيكون أكثر قربا للأرض في 1 فبراير المقبل على مسافة 42 مليون كم ومن المتوقع أن يكون المذنب أكثر سطوعا من 6 درجات وبالتالي يصبح مرئيا بالعين المجردة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز