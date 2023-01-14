حمدان بن زايد يوجه باستمرار الجهود لتعزيز مكانة أبوظبي البيئية

المصدر: أبوظبي - وام

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وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، بضرورة استمرار الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز مكانة أبوظبي على خريطة العمل البيئي، ومواصلة القيام بدورها الريادي في مجال الدارسات والأبحاث البيئية التي تعزز من قدراتها في مجال حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار سموه إلى أن الهيئة التي تتطلع دائماً إلى المســتقبل لا يوجد حــدود لطموحاتهــا فــي الحفــاظ علــى البيئــة، والتــي بفضلهــا حققــت إنجــازات هامة تركــت أصــداء محلية وإقليمية، ونالت اعترافاً من أبرز المؤسسات والمنظمات البيئية الدولية، والتي كان منها اختيار برامج الهيئة لإعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية في أبوظبي، خلال نهاية العام الماضي، ضمن قائمة أفضل 10 مبادرات عالمية لاستعادة وتأهيل النظم البيئية من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقال سموه إن الهيئة تسعى إلى أن تحقق توجهـات وتطلعات الإمارة فـي أن تتصـدر أبوظبـي المشـهد العالمـي كمدينـة تستشـرف المسـتقبل وتحظـى ببيئـة صحيــة وحيويــة للأجيال القادمــة، وذلك من خلال تنفيذ الخطط والمبادرات التي حددتها في استراتيجيتها المؤسسية 2021-2025 وفي المئويــة البيئيــة 2071 التي أطلقتها خلال العام الماضي. جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي.

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