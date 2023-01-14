غداً.. إغلاق التسجيل في جائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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دعت اللجنة المنظمة «لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» أصحاب المزارع والعزب والمزارع التجارية المتميزة على مستوى الدولة للإسراع بالتسجيل والترشح للجائزة التي تحظى بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث يعتبر غداً آخر يوم للتسجيل واستقبال طلبات المشاركة في الجائزة حسب الجدول الزمني المحدد سابقاً.

طلبات تسجيل

وتستقبل اللجنة المنظمة للجائزة طلبات التسجيل والمشاركة في جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في نسختها الأولى عبر الموقع الإلكتروني www.smaea.ae لجميع الفئات الرئيسية والفرعية للجائزة، بالإضافة إلى المسابقات المصاحبة، والتي تشتمل على مسابقات متنوعة لأفضل منتج من التمور وأفضل السلالات ومسابقة الحليب ومسابقة الأوزان ومزاد أسبوعي للثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مسابقة الطهي للأسر المنتجة بالمنتجات المحلية.

56 جائزة

وتبلغ قيمة الجوائز لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي والمسابقات المصاحبة حوالي (6.7 ملايين درهم) ، مقسمة على 56 جائزة لأصحاب المزارع، والعزب المنتجة، ومربي النحل والأحياء المائية والمزارع التجارية، في مختلف إمارات الدولة بالإضافة لمسابقات مصاحبة في المجالات الزراعية المختلفة.

فئات الجائزة

وتشتمل «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» على 3 فئات رئيسية تغطي الأولى 8 فئات فرعية للمُزارع والمُربي المتميز، حيث تم تخصيص 4 جوائز لفئات الشق النباتي وهي: جائزة أفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، بالإضافة إلى أفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، بينما تم تخصيص 4 جوائز أخرى لفئة الشق الحيواني، تشمل فئة العزب المنتجة، وفئة صغار المنتجين، وفئة مربين النحل، وفئة الأحياء المائية.

ضوابط واشتراطات

وحددت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط والاشتراطات لقبول طلبات الترشح للجائزة بفئاتها المختلفة ومنها: يحق للمتسابق المشاركة في فئة واحدة فقط من فئات الجائزة خلال الدورة نفسها، في حين لا يحق للفائز الترشح للفئة التي فاز بها إلا بعد مرور دورتين من تاريخ حصوله على الجائزة، بينما يحق للفائز الترشح في الدورة التالية للجائزة لإحدى الفئات التي لم يسبق له الفوز فيها، ويعتبر قرار لجنة التحكيم نهائياً وغير قابل للطعن.

حيازات ومزارع

وبالنسبة للحيازات والمزارع المشاركة تشترط الجائزة أن لا تكون الحيازة أو المزرعة مخالفة للأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، كما تشترط على المشاركين ضمن فئة المزارع المكشوفة (الخضروات والفواكه) أن لا تقل المساحة المزروعة بمحاصيل الخضروات عن 5 دونمات، بينما تشترط على المشاركين ضمن فئة الزراعة المحمية (بيوت محمية أو شبكية) أن لا تقل المساحة المزروعة بالمحاصيل عن 2 دونم.

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