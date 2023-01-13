لجنة تأمين الأحداث الدولية والمحلية بدبي تواصل استعداداتها للقمة العالمية للحكومات

المصدر: وام

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أكد سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الادارة العامة للمرور بشرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الأحداث الدولية والمحلية بالوكالة، في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ أن القمة العالمية للحكومات 2023 تعتبر من أهم الفعاليات الرئيسية التي تنظمها إمارة دبي بحضور عدد كبير من المسؤولين في الدولة، ومن خارجها لذلك يتوجب على اللجنة بذل قصارى جهودها وإمكاناتها وخبراتها لتأمين هذا الحدث العالمي وعكس صورة مشرفة عن اللجنة، والحرص على تنفيذ المهام بكل دقة ومهنية لاسيما مع كم الفعاليات الكبير الذي تنظمه إمارة دبي في آن واحد واصفا ذلك بأنه تحد كبير للجنة وطالب جميع الجهات المعنية بالاستعداد جيدا ووضع خطة موحدة لتنفيذها.

وبهذه المناسبة ترأس سيف المزروعي الاجتماع التنسيقي لتأمين القمة العالمية للحكومات 2023، بحضور العميد راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، وأعضاء لجنة تأمين الأحداث الدولية والمحلية بدبي، واللجنة المنظمة.

وأكد أهمية النزول الميداني ومسح الموقع بعد تجهيزه من جميع اللجان والفرق كل حسب اختصاصه.

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