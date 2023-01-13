«أوقاف دبي» تخصص 500 ألف درهم لدعم مبادرة الأسر المنتجة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت جمعية دبي الخيرية بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي مبادرة «تأهيل الأسر المنتجة» والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة إنتاجية الأسر المتعففة.

وخصصت «أوقاف دبي» 500 ألف درهم لدعم المبادرة، وتقدم المبادرة تكاليف التراخيص اللازمة للمشروعات ومصاريف التأهيل والتدريب وشراء الأجهزة والمعدات والمواد الأساسية، بالإضافة إلى عمليات التسويق والترويج للمشروع وتمكين الأسر لمدة عام كامل، وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع الواحد نحو 30 ألف درهم بحيث يستهدف تأهيل 23 سيدة خلال المرحلة الأولى بقيمة إجمالية تبلغ 690 ألف درهم.

وتهدف المبادرة إلى زيادة دخل الأسر المتعففة لمساعدتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة إنتاجية عدد من الشرائح والفئات المجتمعية لسد احتياجاتها وتوفير متطلباتها المعيشية، ويسهم المشروع في تخفيف العبء عن الجمعيات الخيرية وتحقيق إضافة اقتصادية مستدامة للمجتمع.

وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر أن «أوقاف دبي» تتعاون مع «جمعية دبي الخيرية» لإنجاح المبادرة المجتمعية الخيرية وستواصل دعمها للمشروع في المراحل المقبلة، بهدف تمكين أكبر عدد من الأسر المتعففة وإمدادها بالمتطلبات اللازمة لإنشاء مشروعها المستدام.

وذكر المطوع أن المبادرة تحقق رؤية القيادة الرشيدة في تأهيل الفئات المستحقة ليكونوا رواد أعمال، وأضاف إن تأهيل السيدات المنتجات سيسهم في رفع مستوى كفاءتهم وإنتاجيتهم في المجتمع ويحقق طموحاتهم في امتلاك مشروعهم الخاص، فضلاً عن سد احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم الحياتية، وأضاف المطوع، إن هذا النوع من المبادرات يحقق الاستدامة في الإنتاج ويخفف العبء عن المؤسسات والجهات الخيرية بحيث تصبح العائلات المشمولة بالمبادرة قادرة على إعالة نفسها وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر إدارة مشروعها الخاص.

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