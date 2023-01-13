حمدان بن محمد يُقدّم واجب العزاء في خلفان بن خرباش

المصدر: البيان

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قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم (الجمعة)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خلفان بن خرباش، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، حيث أعرب سموهما عن أصدق التعازي والمواساة إلى أبناء الفقيد وذويه، راجين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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