"حياة" يستقطب 10 آلاف متبرعاً بالأعضاء

المصدر: وام

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عقب الإعلان عن حملة أبوظبي المجتمعية لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة"، التي أطلقتها دائرة الصحة - أبوظبي، وصل عدد المسجلين في برنامج "حياة" أكثر من 10,000 متبرع من مختلف الجنسيات والثقافات والأعمار ممن أبدوا رغبتهم بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، انطلاقاً من إيمانهم بأهمية التبرع بالأعضاء بصفته عملاً إنسانياً نبيلاً يجسد أسمى معاني العطاء، ويمنح الآخرين أملاً جديداً في الحياة ويعزز جودتها.

وكانت دائرة الصحة - أبوظبي قد أطلقت بالتعاون مع نخبة من الشركاء في القطاعين العام والخاص حملة أبوظبي المجتمعية لدعم البرنامج، والتي تهدف إلى تشجيع كافة أفراد المجتمع على التسجيل كمتبرعين في الأعضاء والأنسجة والمساهمة في تحسين جودة حياة المرضى الذين يعانون من الفشل العضوي، حيث كان معالي عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وفريق الإدارة التنفيذية في الدائرة ضمن أوائل المسجلين كمتبرعين بالأعضاء والأنسجة في الحملة.

وانطلقت الحملة المجتمعية خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمبادرات التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الذي استضافته أبوظبي في الفترة من 7 حتى 9 نوفمبرالماضي ، وتم توسيع نطاقها من خلال سلسلة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية شملت المشاركة في ماراثون زايد الخيري وماراثون أدنوك أبوظبي 2022، إلى جانب عدد من الفعاليات المجتمعية الأخرى التي نظمها شركاء الحملة في مؤسساتهم.

وقال الدكتور راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: سعداء بما حققته الحملة منذ انطلاقها حيث شهدت تفاعلاً مجتمعياً كبيراً يؤكد على مدى الوعي والتكاتف المجتمعي في أبوظبي. ماضون في تحقيق أهداف الحملة ومواصلة دعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" والتعريف به انطلاقاً من رؤيتنا القائمة على جعل أبوظبي مجتمع معافى، حيث تبرهن الأعداد التي سجلت بالفعل في البرنامج على الحرص المجتمعي على المشاركة في هذا العمل الإنساني النبيل الذي يُسهم في إنقاذ حياة الكثيرين ممن هم في أمس الحاجة للمساعدة.

من جهته، قال الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية: نثمن الجهود والدعم الكبير الذي تقدمه دائرة الصحة - أبوظبي ضمن حملة أبوظبي المجتمعية التي ساهمت بلا شك في تعزيز الوعي المجتمعي، حيث تتوحد ضمن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" جهود نخبة من الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق هدف سامٍ قائم على إنقاذ حياة الكثيرين وصناعة الأمل لما في رفاه المجتمعات في دولة الإمارات والمنطقة.

وتتركز حملة أبوظبي المجتمعية على محاور أساسية تتضمن تشجيع كافة أفراد المجتمع على تسجيل إبداء الرغبة في التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة وتسليط الضوء على قصص النجاح التي حققتها أبوظبي واستعراض تجربة وإمكانات الإمارة في مجالات التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. وتهدف الحملة إلى مواصلة رفع الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية تبني أسلوب حياة صحي يجنبهم التعرض لأمراض مرتبطة بأسلوب الحياة وفشل الأعضاء والحاجة إلى الزراعة. ويتضمن ذلك ممارسة النشاط البدني بانتظام واتباع نظام غذائي صحي لتجنب الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والسمنة وغيرها.

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