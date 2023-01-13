تعاون بين "محمد بن زايد للعلوم الإنسانية" ووزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا

المصدر: وام

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وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا مذكرة تفاهم لإنشاء مركز ثقافي في منطقة سولو بمقاطعة جاوة الوسطى، لتعزيز التعاون الثقافي والمعرفي المشترك بين الجانبين على الساحة الإندونيسية.

وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور خالد اليبهوني الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسعادة الدكتور قمر الدين أمين المدير العام لإرشاد المجتمع الإسلامي.

ويهدف المركز إلى تقديم خدمات تعليمية وثقافية ومجتمعية للسكان المحليين إلى جانب المساهمة في تعزيز مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمارية والعمرانية بالمنطقة.

وحددت بنود المذكرة التزامات كل طرف لإنجاز هذا المشروع الحيوي، والذي سيكون منارة للإشعاع الفكري والثقافي ومن شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الصدد في إندونيسيا.

وأكد سعادة الدكتور خالد اليبهوني الظاهري أن هذه الخطوة تعزز رسالة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الثقافية والمعرفية في المجتمعات المسلمة، وتجسد حرصها على توسيع نطاق تعاونها مع الجهات والمؤسسات المهتمة بهذا الشأن في المنطقة والدول الشقيقة والصديقة.

وقال إن مذكرة التفاهم من شأنها إحداث طفرة في مضمون الشراكة بين الجامعة ووزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وترتقي بمجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين لنشر الثقافة والمعارف الإنسانية.

وأضاف أن الجامعة تسعى جاهدة للإسهام في ترسيخ موقع الثقافة المعرفة في المجتمعات المحيطة باعتبارهما طريق التنمية المنشودة واستشراف المستقبل، وهما أيضا السبيل إلى فهم أفضل للعالم وما يشهده من تحولات في جميع المجالات".

وأوضح أن المركز الثقافي المرتقب من شأنه أن يحدث حراكا ثقافيا ومعرفيا كبيرا في إندونيسيا، مؤكدا أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لن تدخر وسعا في سبيل تحقيق هذا الهدف، من خلال إنجاز هذا المشروع الحيوي حسب الخطة الموضوعة في هذا الصدد.

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